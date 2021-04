Uomini e donne, registrazione del 24 aprile: Tina Cipollari è tornata

Clamorose anticipazioni ci giungono dalla pagina ufficiale di Uomini e donne: Tina Cipollari è finalmente tornata in studio

Finalmente giungono grandi notizie per gli appassionati di Uomini e donne e in particolare per quelli di Tina Cipollari. L’opinionista del format per settimane si è assentata dagli studi, facendo preoccupare i fan da casa. In molti, infatti, hanno pensato che la Vamp stesse poco bene o addirittura malata di Covid. Ma a spiegare cose realmente è successo è stata lei stessa attraverso un collegamento: dopo anni vissuta a Roma, Tina ha deciso di trasferirsi in Piemonte.

Tina Cipollari è tornata negli studi Elios di Roma

Ovviamente, la mancanza di Tina Cipollari negli studi Elios di Roma si è fatta sentire eccome. La Vamp di Frusinate è sempre molto carica e determinata, e i suoi modi di fare divertono il pubblico a casa. Nonostante spesso viene criticata per le offese e i suoi toni alti, soprattutto nei confronti di Gemma Galgani, l’opinionista resta sempre molto desiderata.

E questa sua prolungata assenza a Uomini e donne, ha destato molta preoccupazione fino a quando però è apparsa in collegamento dalla sua nuova abitazione piemontese. A quanto pare, le anticipazioni relative alla registrazione di sabato 24 aprile, confermano finalmente che Tina è tornata nel programma, ricevendo applausi e un “bentornata” dai presenti.

Anticipazioni, registrazione 24 aprile: Giacomo vicino alla scelta

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 24 aprile si concentrano anche su Giacomo. Il tronista, rispetto agli altri due colleghi ha ammesso di avere le idee “abbastanza” chiare. Infatti, ha anche spiegato che non desidera più conoscere altre persone e che intende andare avanti solo con Carolina e Martina.

Insomma, la fine del programma si avvicina e il ventenne potrebbe salutare lo studio ancor prima di questa stagione. Discorso ben diverso invece per Massimiliano e anche Samantha. Il primo ha deciso di far ritornare Eugenia e per lei prova un interesse molto intellettuale, la seconda invece pare sia ancora molto confusa.