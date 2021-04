Il Covid sta mettendo in ginocchio intere famiglie. In provincia di Varese padre, madre e un figlio sono deceduti a distanza di pochi giorni.

Due famiglie distrutte dal Covid in Lombardia. A Legnano, in provincia di Varese – riferisce il Corriere della Sera – a essere messa in ginocchio è stata la famiglia Zoncada. Il primo ad essere stroncato dal virus è stato il capofamiglia, l’85enne Giuseppe seguito a distanza di poco dal figlio Vittorio di 60 anni, dipendente presso l’ aeroporto di Malpensa. Infine è stata la volta di Giovanna, di 81 anni moglie di Giuseppe e madre di Vittorio e di altri sei figli. Tra questi alcuni sono ricoverati in ospedale sempre a causa del Coronavirus. Tutto il paese si stringe intorno al dolore dei figli rimasti. La famiglia Zoncada viveva da circa dodici anni in quella casa in via dei Pioppi, alla periferia di Legnano. Giuseppe, Giovanna e Vittorio vengono ricordata con affetto dai vicini che rammentano, con amorevolezza, il tifo sfegatato di Giuseppe per l’Inter.

Altra famiglia spezzata dal Covid – riferisce Fanpage – in provincia di Cremona. Qui il virus si è portato via a stretto giro il macellaio 86enne Anacleto Trivella e il figlio Fabio di 57 anni. Fabio era affetto dalla sindrome di Down. Anche l’altro figlio di Anacleto, il 56enne Daniele, è risultato positivo al Covid. Ma per fortuna è riuscito a superare l’infezione vincendo la sua battaglia contro il virus.

Nonostante permangano pesanti restrizioni che limitano l’attività di bar, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine, la maggior parte dei contagi di Covid avviene all’interno dei nuclei familiari. In quanto, per lo più, ci si ritrova in ambienti chiusi e, talvolta, tra parenti stretti non si rispettano le distanze di sicurezza e non s’indossa la mascherina. Ma anche tra genitori e figli il mancato rispetto delle norme anti Covid può portare a conseguenze irreparabili come quelle avvenute in queste due famiglie. Lo stesso ex premier Matteo Renzi ha recentemente raccontato che nella sua famiglia ci sono stati due casi di Covid: il figlio minore e la moglie Agnese. Quest’ultima, pur essendo già stata vaccinata con il siero di AstraZeneca, è stata contagiata dal figlio.