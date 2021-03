Francesca Cipriani: rivela Roberto Alessi “Ha rischiato la setticemia”

By

Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente Roberto Alessi, per quanto riguarda l’ultimo intervento di Francesca Cipriani.

Lei è una showgirl del mondo dello spettacolo davvero molto amata e seguita, che tutti noi ricordiamo per le sue curve particolarmente importanti, parliamo di Francesca Cipriani.

Cerchiamo di capire però cosa è successo dopo il suo ultimo intervento chirurgico.

Francesca Cipriani è stata male?

Come sappiamo qualche settimana fa la super conosciuta Francesca Cipriani si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico.

Da quanto aveva dichiarato lei stessa nel programma condotto da Barbara D’Urso, si stava per sottoporre ad una liposcultura per togliere quei chiletti che aveva accumulato durante la pandemia.

L’intervento è stato eseguito circa un mese fa, ma non tutto non è andato per il meglio, questo è quanto ha dichiarato direttamente Roberto Alessi.

Il racconto è stato riportato dalle pagine del noto giornale d’informazione Libero Quotidiano, il direttore del giornale novella 2000, ha parlato anche se in minima parte della malattia Dismorfia.

Ovvero un problema psicologico che fa vedere ai pazienti difetti che nessun altro riscontra e per questo si rivolgono spesso ad un chirurgo estetico che li aiuti.

Le parole usate sono state:

“Che Francesca Cipriani ne sia colpita o meno (dalla dismorfia) non mi interessa,ha rischiato la setticemia e, non so perché, un occhio s’è ammalato”

Il racconto dice Alessi che le è stato fatto direttamente dalla nota showgirl, ma cos’è la setticemia?

Si tratta di una infezione che se non viene curata nel modo corretto provoca la diffusione di batteria, o funghi all’interno del nostro corpo, con conseguenze anche molto gravi.

Insomma si tratta di qualcosa di davvero molto pericoloso che provoca anche molti decessi in Italia e non solo.

Ovviamente possiamo solamente riportare le parole dette dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, attendendo una risposta direttamente da parte di Francesca Cipriani.

E voi cosa ne pensate dell’accenno alla patologia della dismorfia?