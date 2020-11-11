Formato News
News
Festival della Sicurezza, al via l’evento a Cagliari
A Cagliari parte la prima edizione del Festival della Sicurezza, evento promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio: tutti i dettagli del …
Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, l’incontro per la nautica sostenibile
Tutto pronto allo Yacht Club de Monaco per ospitare una nuova edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous. i …
Fastnet Race, trionfa lo Yacht Club de Monaco
Trionfo di un rappresentante dello Yacht Club de Monaco alla Fastnet Race al termine di una gara spettacolare: i dettagli. …
Politica
Premierato, il commento degli esperti sulla riforma
Il commento degli esperti sulla riforma del premierato su cui punta forte il governo di …
Sanità, nuovo allarme sui tagli ai rimborsi: la preoccupazione dell’ U.A.P.
Nel recente convegno svoltosi a Roma l’Unione degli ambulatori e dei poliambulatori lancia l’allarme sul …
Tolkien: uomo, professore, autore | Sangiuliano fa felice la Meloni nel 50esimo della morte dello scrittore
È abbastanza nota la passione della premier per la saga de Il Signore degli Anelli, …
Sport
Monaco Classic Week, Shamrock V ottiene la certificazione Sea Index
by
Manuel Lucaroni
Lifestyle
Cucina
Comprare casa da ristrutturare: opportunità, agevolazioni e aspetti da valutare
Acquistare una casa da ristrutturare è una scelta che da sempre intercetta l’interesse di una …
IA a 3 stelle: e se il piatto gourmet te lo prepara l’Intelligenza Artificiale?
Lo chef Grant Achatz, del Next di Chicago, offrirà ai suoi commensali l’opportunità di provare …
Peperoncino e vino bianco stanno bene insieme? Il trend spopola su TikTok
I video sui social si moltiplicano e sempre più persone stanno provando a unire il …