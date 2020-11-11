Formato News

Sport

Monaco Classic Week, Shamrock V ottiene la certificazione Sea Index

Salute e Benessere

Ascoltare musica da sole è terapeutico (ecco perché)
The Watcher

Gossip e Spettacolo

La serie che non puoi non guardare se ami le storie vere

Ragazza che ascolta musica

Salute e Benessere

Musica e cervello: cosa succede davvero quando ascolti il tuo brano preferito

Instagram su smartphone

Tecnologia

3 cose che ti fanno perdere follower su Instagram

News

sala controllo di sicurezza

Festival della Sicurezza, al via l’evento a Cagliari

A Cagliari parte la prima edizione del Festival della Sicurezza, evento promosso dalla Fondazione Vittorio Occorsio: tutti i dettagli del …

foto dal Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous

Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, l’incontro per la nautica sostenibile

Tutto pronto allo Yacht Club de Monaco per ospitare una nuova edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous. i …

black jack 100 alla fastnet race

Fastnet Race, trionfa lo Yacht Club de Monaco

Trionfo di un rappresentante dello Yacht Club de Monaco alla Fastnet Race al termine di una gara spettacolare: i dettagli. …

Cronaca

Lidl, dopo la moda si allarga pure al mondo dei pub

Se ne va il maestro del tiramisù: lutto nel mondo del dolce italiano

Politica

premierato riforma

Premierato, il commento degli esperti sulla riforma

Il commento degli esperti sulla riforma del premierato su cui punta forte il governo di …

sanità allarme tagli

Sanità, nuovo allarme sui tagli ai rimborsi: la preoccupazione dell’ U.A.P.

Nel recente convegno svoltosi a Roma l’Unione degli ambulatori e dei poliambulatori lancia l’allarme sul …

Sangiuliano e Meloni alla Gnam di Roma per la mostra su Tolkien

Tolkien: uomo, professore, autore | Sangiuliano fa felice la Meloni nel 50esimo della morte dello scrittore

È abbastanza nota la passione della premier per la saga de Il Signore degli Anelli, …

Sport

porto yacht a monaco e calcoli emissioni

Monaco Classic Week, Shamrock V ottiene la certificazione Sea Index

by

Manuel Lucaroni

Alla Monaco Classic Week consegnato il riconoscimento allo Shamrock V: ottenuta la certificazione ufficiale. La 17a edizione della della Monaco …
imbarcazioni a vela monaco classic week

Monaco Classic Week, i risultati della 17a edizione

barche d'epoca allo yacht club de monaco

Le barche d’epoca in mostra allo Yacht Club de Monaco

partnership inter e gruppo byd

L’Inter ha un nuovo partner: l’accordo con il Gruppo BYD

pierre casiraghi

Pierre Casiraghi pronto a rappresentare lo Yacht Club de Monaco all’Admiral’s Cup

Yacht Club de Monaco, le sfide per la sostenibilità del catamarano Energy Observer

Lifestyle

Ragazza sorseggia una tazza di tè

Una sera a casa da sola? Ecco come trasformarla in un rituale di benessere

Tastiera di laptop

Privacy dei tuoi figli in pericolo? Scopri gli errori digitali da evitare

Donna che fa meditazione

Combattere l’ansia con la meditazione: ecco il modo più veloce per farlo

Occhiali in primo piano

Occhiali sempre sporchi? I trucchi per farli brillare senza aloni

Oggetti in scatoloni

Casa più leggera: gli oggetti da eliminare oggi per vivere meglio

Clessidra

Come ritagliarti del tempo per te, anche se sei super-impegnata

Cucina

Casa con il mutuo posso vederla_ La risposta che cercavi 2023-02-14

Comprare casa da ristrutturare: opportunità, agevolazioni e aspetti da valutare

Acquistare una casa da ristrutturare è una scelta che da sempre intercetta l’interesse di una …

Mano di un robot che si avvicina a una mano umana

IA a 3 stelle: e se il piatto gourmet te lo prepara l’Intelligenza Artificiale?

Lo chef Grant Achatz, del Next di Chicago, offrirà ai suoi commensali l’opportunità di provare …

Vino bianco versato in n calice

Peperoncino e vino bianco stanno bene insieme? Il trend spopola su TikTok

I video sui social si moltiplicano e sempre più persone stanno provando a unire il …

Gestione cookie