Monaco Classic Week, i risultati della 17a edizione

Alla Monaco Classic Week c’è solamente una regina: le somme di questa 17a edizione, svoltasi ovviamente allo Yacht Club de Monaco.

Dal 10 al 13 settembre, anche quest’anno lo Yacht Club de Monaco ha ospitato una nuova edizione (la 17a) della Monaco Classic Week, un evento unico nel suo genere in grado di esplorare la passione per le imbarcazioni a vela esplorando la tradizione marittima, la cultura e lo stile di vita, in un viaggio che porta direttamente indietro nel tempo.

Nel corso di questa nuova edizione dell’evento biennale, dedicato alla nautica heritage, allo Yacht Club de Monaco sono giunte centinaia d’imbarcazioni d’epoca, offrendo ai presenti un percorso nella Storia davvero suggestivo. Nel parco imbarcazioni circa 50 yacht a vela d’epoca, 14 yacht a motore d’epoca e 70 motoscafi d’epoca, tra cui troviamo una flotta eccezionale di 52 Riva e 25 Dinghy da 12 piedi.

Un’immersione a 360° nell’evoluzione del settore della nautica da diporto davvero imperdibile per appassionati e non. Con la 17a edizione arrivata al termine, è tempo di fare i bilanci di questa Monaco Classic Week 2025: a dominare la scena è stata questa imbarcazione, un vero e proprio gioiello che risale a più di un secolo fa.

Monaco Classic Week, si chiude la 17a edizione: l’imbarcazione trionfante

Come riportato da LaPresse, a trionfare alla 17esima edizione della ‘Monaco Classic Week – La Belle Classe‘ è stata trionfa la goletta aurica Marielle, costruita 110 anni fa e vero e proprio capolavoro di Nathanaël G. Herreshoff, noto anche con il soprannome di ‘mago di Bristol’ proprio per la sua bravura. L’architetto navale americano, tra l’altro, ha prodotta una serie di difensori imbattuti dell’America’s Cup tra il 1893 e il 1920, a testimonianza di come si sia guadagnato quel soprannome presso i suoi contemporanei.

Marielle è un’imbarcazione di 807 m² di superficie velica al lasco, con una lunghezza dello scafo di 33,78 metri; la giuria e il pubblico presenti allo Yacht Club de Monaco sono rimasti completamente estasiati dalle sue fattezze. Tra l’altro, ‘Mariette’ è stata tra le imbarcazioni più antiche presenti alla manifestazione monegasca: oltre a quest’imbarcazione, ancora più “anziane” troviamo Partridge (140 anni), ‘Madcap’ (del 1874), ‘Kismet (del 1898), ‘Viola’ e ‘Mariska’ (del 1908).

Nel corso delle quattro giornate della Monaco Classic Week, oltre alla competizione, c’è stato spazio anche per diverse prove sportive, sfide tra chef di bordo (sempre ben accetti al Principato di Monaco), oltre che mostre ( ‘Action! Yacht d’epoca sul grande schermo’, mentre la seconda ‘Rock & Royals’, una serie fotografica di Kos Evans) e raffinate serate conviviali.