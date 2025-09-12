BYD risponde a Stellantis, superati nelle vendite

BYD supera Leapmotor nelle vendite nel mercato tedesco e risponde direttamente all’Amministratore Delegato di Stellantis.

BYD continua ad imporsi nel mercato automobilistico, raggiungendo ulteriori traguardi in relazione alle vendite. Dopo aver stretto una collaborazione con un club prestigioso come l’Inter, di cui ora è global automotive, il noto brand automobilistico negli scorsi mesi ha raggiunto numeri importantissimi nel nostro paese.

Ai dati di luglio 2025, in soli sei mesi dall’inizio dell’anno e per la prima volta, BYD è entrato nella top20 dei brand più venduti in Italia, confermando la crescita avuta alla fine del 2024 e superando anche storici marchi del nostro paese.

L’affermazione di BYD in Italia è una diretta conseguenza del grande successo europeo: recentemente, sono stati forniti nuovi aggiornamenti in merito al mercato tedesco, con una risposta diretta all’Amministratore Delegato di Stellantis riguardanti i dati delle vendite.

BYD in Germania supera Leapmotor: l’aggiornamento del brand tedesco

Come riportato da LaPresse, in pronta risposta a quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato di Stellantis (secondo cui Leapmotor avrebbe venduto più di BYD), la società ha precisato i dati relativi alle vendite nel mercato tedesco da gennaio ad agosto 2025. Con 8.610 immatricolazioni nei primi 8 mesi dell’anno, BYD è davanti a Leapmotor in termine di vendite (quest’ultima ha infatti immatricolato solo 3.536 unità).

Per quanto riguarda i segmenti BEV e PHEV, relativamente allo stesso periodo, BYD avrebbe immatricolato rispettivamente 5.852 BEV e 2.757 PHEV, superando le 3.088 unità di Leapmotor nel segmento BEV le 448 unità nel segmento PHEV. I dati, come riportato da LaPresse, sono indicati in maniera esplicita dal comunicato della società.

Per quanto riguarda il quadro più ampio di mercato, sottolinea BYD, in Germania la società ha anche superato Alfa Romeo (5.226 unità, di cui solo 140 vetture BEV e 34 vetture PHEV) risultando davanti anche a Jeep sia nel segmento delle vetture BEV( 350 le unità del marchio americano) sia nel segmento PHEV (solamente 569 vendite).

In termini generali, come si legge nel comunicato, BYD è vicino al sorpasso in assoluto, con una differenza in termini di volumi di sole 278 unità. Dati importantissimi, che segnalano ancora una volta come BYD si stia imponendo nel mercato automobilistico europeo, non soltanto nel nostro paese. Come società, BYD è stata fondata nel 2003a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina; ad oggi è un marchio riconosciuto a livello globale, con un’offerta di veicoli varia e che include anche modelli elettrici.