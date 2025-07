Pierre Casiraghi pronto a rappresentare lo Yacht Club de Monaco all’Admiral’s Cup

Le parole di Pierre Casiraghi, vicepresidente dello Yacht Club de Monaco, in vista della partecipazione all’Admiral’s Cup.

Anche quest’anno è partita la nuova edizione dell’Admiral’s Cup, storica regata per le imbarcazioni a vela che si svolge in Gran Bretagna ormai da tantissimi anni, a partire dal 1957; una competizione decisamente prestigiosa, alla quale non mancherà ovviamente lo Yacht Club de Monaco.

Il club monegasco è da anni un punto di riferimento nel settore nautico, non soltanto per le competizioni sportive, ma anche per varie attività organizzate per favorire la ricerca e la sostenibilità della nautica da diporto; durante l’anno, tra competizioni, convegni e particolari eventi, si cerca costantemente di far evolvere il settore, coltivando geni e talenti delle nuove generazioni.

Proprio per questo, non poteva di certo mancare alla nuova edizione dell’Admiral’s Cup: tra i partecipanti anche il vicepresidente dello Yacht Club de Monaco Pierre Casiraghi, che di recente ha rilasciato una lunga intervista, parlando della competizione e non solo.

Pierre Casiraghi rappresenta Monaco all’Admiral’s Cup

Nel corso dell’intervista, come riportato da LaPresse, Pierre Casiraghi ha parlato di cosa significhi per lui rappresentare Monaco ad una competizione così importante come l’Admiral’s Cup, condividendo emozioni, speranze e prospettive. “Abbiamo preso l’Admiral’s Cup molto seriamente: è un evento prestigioso con una storia ricca e abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci” ha spiegato Casiraghi, raccontando poi della complessità del regatare nel Solet e di quanto tempo abbiano trascorso insieme per entrare più il possibile in sintonia come squadra.

L’Admiral’s Cup sarà una competizione difficile, ma Casiraghi e tutto il resto del team sono pronti e, soprattutto, rappresentare Monaco per il vicepresidente dello YCM è un onore incredibile. “Rappresentare Monaco significa molto per me. Siamo un piccolo paese con pochi sport in cui possiamo distinguerci, quindi quando facciamo bene, risuona a casa. Di recente, sono stato nel centro storico e alcuni anziani residenti mi hanno detto quanto fossero orgogliosi della nostra prestazione: stanno seguendo la regata da vicino. Il supporto è davvero motivante” ha aggiunto il vicepresidente dello YCM.

La competizione, come sottolinea Casiraghi, è lunga e impegnativa Sappiamo che l’Admiral’s Cup sarà lunga e impegnativa, ma l’obiettivo è quello di affrontare un giorno dopo l’altro rimanendo concentrati e costanti. C’è quindi poco altro da fare, se non quello di restare concentrati e uniti. “Ora è il momento di mettere insieme tutto e dare il massimo” ha infatti concluso.