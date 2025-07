L’Inter ha un nuovo partner: l’accordo con il Gruppo BYD

Nuova partnership per l’Inter in vista dell’inizio della nuova stagione calcistica 2025-2026: arriva l’accordo con il Gruppo BYD.

La stagione calcistica 2025-2026 dell’Inter si prepara ad iniziare: dopo lo slittamento del raduno e della preparazione, visti gli impegni durante il Mondiale per Club 2025, i nerazzurri di Chivu sono ora concentrati sull’esordio in Serie A, con l’obiettivo di tornare subito a vincere trofei.

C’è grande curiosità intorno al tecnico romeno, ma soprattutto a questo nuovo corso dell’Inter; in questi ultimi giorni sembra poi essere sempre più vicino Ademola Lookman, un colpo assoluto dall’Atalanta che alza, e non di poco, il livello dell’attacco dell’Inter. I presupposti per una nuova stagione, fra certezze e nuovi innesti in organico, ci sono davvero tutti.

Nel frattempo, mentre Ausilio lavora sul mercato, la società sigla anche nuovi accordi commerciali: annunciata ufficialmente la partnership col Gruppo BYD, oggi nuovo global automotive partner dei nerazzurri.

L’accordo fra Inter e Gruppo BYD: una sinergia strategia per le prossime tre stagioni

Come riportato anche da LaPresse, l’Inter e Gruppo BYD hanno siglato una nuova partnership per tre stagioni, che rende di fatto l’azienda leader nel settore della mobilità elettrica global automotive partner della squadra di Milano. L’accordo è stato annunciato al BPER Training Centre di Appiano Gentile, noto centro per gli allenamenti dell’Inter, è rappresenta senza dubbio una delle più importanti collaborazioni fra un club di calcio e un’azienda del mondo automotive.

Una collaborazione che nasce da una visione condivisa e innovativa, basata su una costante ricerca dell’eccellenza; l’Executive Vice President di BYD, Stella Li, ha spiegato come questa collaborazione rappresenta la passione e lo spirito di innovazione di entrambi i partner, sottolineando anche la vasta base di tifosi del club neroazzurro in tutto il mondo.

Grande soddisfazione anche da parte della dirigenza dell’Inter, espressa sia dal presidente Giuseppe Marotta sia da Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club; entrambi hanno spiegato l’importanza dell’accordo col Gruppo BYD, che ha deciso di legarsi per la prima volta ad un club di calcio per la prima volta scegliendo l’Inter, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive internazionali.

Come parte di questa nuova collaborazione, il Gruppo BYD equipaggerà top management, staff tecnico e giocatori della prima squadra con circa 70 vetture; all’Inter verrò consegnata un’edizione speciale della BYD Sealion 7, personalizzata con i colori del club. Per la gioia di tutti i tifosi, la vettura sarà successivamente acquistabile anche da tutti gli automobilisti tifosi dell’Inter.