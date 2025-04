Viaggio a Madeira, tra levadas, foreste smeraldo e paesini nella roccia: itinerario perfetto!

Con questo programma il tuo viaggio a Madeira diventa il più bello che tu abbia mai fatto!

Paesini incastonati fra le rocce con contorno verdi foreste, e un’atmosfera quasi poetica. Se ami la natura e conoscere questa perla immersa nell’Oceano Atlantico, impazzirai per la cultura e le curiosità di questo luogo. Consigli per un viaggio a Madeira impeccabile.

Nota come Madera ma anche con il suo nome portoghese, Madeira, è una Regione amministrativamente parlando autonoma. Un arcipelago delle isole vulcaniche nell’Oceano Atlantico a 545 km a nord-ovest dalla costa africana con due isole maggiori, Madera e Porto Santo, di cui 3 minori disabitate chiamate Desertas e da altre due piccoline soprannominate Selvagge. Appartiene al Portogallo.

Insieme a Capo Verde, le Azzorre e le Canarie, costituisce la Macaronesia. Lungo la costa meridionale sorge Funchal, il Capoluogo di Regione, importanti anche le città Vila Baleira, Machico, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Santana. Nella zona settentrionale c’è invece un meraviglioso bosco, coltivato dai colonizzatori una volta giunti in questo luogo.

Clima mite, ma a volte umido in quanto lambito dalla Corrente del Golfo, ci sono anche montagne prosperose. I mesi più freddi vanno da dicembre a febbraio, si sta sui 16/18°, gli altri più caldi tra 24/25* e più. Le temperature comunque permettono la crescita di frutta e piantagioni tipicamente tropicali, famosi i vigneti da cui si ricava il vino tipico della zona. I boschi di Laurisilva sono patrimonio dell’Unesco.

Per lo storico Diodoro fu colonizzata dai Fenici nel 6° secolo a.C., e Plinio il Vecchio riporta ne la Historia Naturalis riporta “Atlantide” nello stesso punto di Madeira. Ancora prima Plutarco l’aveva nominata. Insomma, tutti elementi che evidenziano l’antichità di questa località.

Nel 1419 viene scoperta dai portoghesi João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, in un’epoca in cui era coperta solo di foreste, da qui il nome “Isola di legno”, da Ilha da Madeira. Poi se ne interessano maggiormente, e nel 1420 su iniziativa di Enrico il Navigatore, divenne la prima isola fuori Europa ad essere colonizzata dagli europei. Fra questi si ricorda Colombo e Bartolomeo, specialisti viaggiatori che fecero la storia.

L’Isola fu protagonista della tratta degli schiavi che provenivano dalla Guinea, Canarie e poi anche dall’America del Nord. La storia comunque poi si intrecciò con quella della Spagna, dal 1580 al 1640 fu occupata dagli stessi sovrani, mentre dal 1807 al 1814 dal Regno Unito. Punto di forza economico furono le piantagioni da zucchero.

Ospita anche le spoglie dell’ultimo imperatore d’ Austria, Carlo I, nella Chiesa della Madonna del Monte a Funchal.

Ma come visitarla?

Il miglior viaggio a Madeira: consigli pratici per organizzarlo

È una località popolare, quindi si consiglia di andarci in aereo, per poi noleggiare un auto, ma prenotandola con largo anticipo. A volte due settimane prima può esserci il tutto esaurito. Prenotarla allo stesso momento dei biglietti aereo è il primo trucco anche per trovare le migliori offerte. Questo il primo passo: senza auto non si va da nessuna parte!

Come vestirsi? Anche se si va in estate ci vuole di tutto, proprio per le correnti sopracitate. Quindi, se si ama il trekking, vestirsi comodi e con abbigliamento consono, specie lungo le levadas, cioè gli antichi canali d’irrigazione che attraversano la natura verde smeraldo. I cambiamenti climatici però sono sempre presenti, dalla nebbia arriva il sole, e viceversa con pioggia, in pochi minuti.

Giacca antivento, zaino leggero, borraccia, vestiti traspiranti che resistono a queste variazioni e tute comode. Guidare qui non è lo stesso delle isole pianeggianti, ci sono strade ripide e strette. Nonostante non si debba essere “piloti”, bisogna comunque considerare questi aspetti.

Dove dormire? Funchal è il luogo migliore, il Viola Market Flats with Terrace offre appartamenti super accessoriati a 300 metri dalla spiaggia, ma ci sono anche monolocali e altri centri che offrono di tutto. Prenotare subito, perché terminano all’istante, soprattutto a giugno e agosto.

Senza dimenticare i Sunset Cottage, cottage in legno immersi nella natura, un’esperienza da fare almeno una volta nella vita!

Tappe e curiosità del luogo da non perdere assolutamente

Dove andare? Funchal è il centro di tutto, sembra un paesino di pescatori. Un perfetto mix tra la cultura europea e il luogo. Si può visitare con calma in due giorni, per poi passare al meglio: la natura sconfinata!

Prima tappa a Funchal è il Jardim botanico, il più esotico d’Europa dislocato per 80 mila mq su terrazze con vista mare. Strelitzia, cactus, e piante tropicali uniche. Monte è un altro quartiere interessante da raggiungere con la funicolare, e anche Monte Palace Tropical Garden è un mix di fontane, giardini e spazi rilassanti.

Ma se si vuole avventura, le slitte di vimini rese famose da Hemingway, sono quello che ci vuole! Un tempo trasportavano il necessario per i ripidi pendii, e oggi sono mezzi di trasporto turistici “caratteristici” proprio con le gondole a Venezia. Un viaggio costa 30 euro per due.

Nella zona Velha ci sono taverne in cui assaporare il vino e il pesce sciabola alla banana fritto in pastella con riso, maracuja e appunto, banane. Suggestivo il Mercato Mercado dos Lavradores. Passeggiare tra le levadas però, è ciò che più incuriosisce. Canali unici al mondo che nel 16° secolo venivano sfruttati raccogliendo l’acqua delle piogge al nord per poi portare l’acqua in tutto il territorio. Furono costruiti dagli schiavi soprattutto, scavando nelle montagne.

Questi insieme a la foresta di Laurisilva che risale a 20 milioni di anni fa, sono un sogno. Le Levade più belle sono: da Ribeiro Frio a Portela, Do Caldeirao Verde, e Rabaçal – levada do Risco e Levada das 25 Fuentes.

Fare trekking a Pico do Arieiro e Pico Ruivo è un’esperienza unica, fa toccare le cime più alte! Poi ancor ci sono i paesini dei pescatori con le baie a Câmara dos Lobos, Cabo Girao, il balcone di vetro e vista dal faro di Ponta do Pargo.

A settentrione ci sono le zone più “scenografiche”, e luoghi meno caldi. Lagoa do Fanal sembra una terra fatata fatta di alberi e tronchi con nebbia. Miradouro Veu da Noiva è una cascata altissima che si tuffa sul mare! Santana e São Jorge luoghi molto turistici, ma da non sottovalutare. Infine, Miradouro do Guindaste è il punto panoramico più bello.

Che stai aspettando? Prenota!