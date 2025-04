Viaggio a Zurigo, meta perfetta per aprile: gite, festa della primavera e la città delle Rose!

Organizzare un viaggio a Zurigo significa scegliere una delle mete più preziose della primavera.

Se l’obiettivo è passeggiare per i parchi, partecipare a festival, e visitare cittadine dall’atmosfera floreale romantica, allora il viaggio a Zurigo è quello che fa al caso tuo. Senza dimenticare la fitta presenza di musei, centri culturali, e ancora la possibilità di fare trekking e andare in locali con dehors. Insomma c’è di tutto e di più: si sta parlando della città migliore del mondo.

La primavera è la stagione perfetta per chi desidera camminare all’aria aperta riscaldandosi al sole nella maggior parte del tempo, per poi rinfrescarsi all’ombra magari a sorseggiare un drink fruttato. Insomma, è il momento perfetto per ammirare i colori luminosi dei fiori e godere del profumo che sa di “libertà”, perché dopo un lungo inverno, c’è sempre un’energica rinascita.

Con i suoi 447 082 abitanti, Zurigo è la città maggiore della Svizzera, divisa in 12 quartieri, ha come lingua ufficiale il tedesco, anche se nel parlato, radio, tv e scuole, le persone parlano lo Züritüütsch, il dialetto della Regione. Per intenderci, una variante dell’alemanno.

La città è stata decretata dal Mercer Human Resource Consulting, per la settima volta consecutiva, la migliore del mondo per qualità di vita! Ciò sussiste per istruzione, occupazione, sanità, ambiente e sicurezza. Insomma, a Zurigo tutto sembra possibile!

Così, per andare ad aprile bisogna prepararsi al clima tipico di questo periodo, soprattutto affrettarsi, perché è l’ultimo mese in cui non ci saranno frequenti precipitazioni. Da maggio in poi aumentano, questo perché essendoci un clima continentale-alpino, è nei mesi estivi che si concentra maggiormente la pioggia.

Sicuramente non è una città con il sole potente del Mediterraneo del Sud, ma durante la primavera la temperatura essendo mite, oscilla tra giornate raggianti e altre più nuvolose. Quindi, confermato che aprile è il periodo ideale per andarci, bisogna capire cosa fare, e soprattutto quali sono gli eventi imperdibili.

Itinerario pratico per il tuo viaggio a Zurigo: eventi e punti d’interesse!

Altro aspetto da non sottovalutare, sono i mezzi pubblici. Un viaggio a Zurigo significa accettare una meta che offre i migliori servizi del mondo, anche per i trasporti. La città vanta di metro, bus, tram e funicolare efficienti, ma anche di car sharing. Diciamo che i mezzi privati non sono così essenziali come in Italia, perché a piedi ci si muove benissimo! Cosa fare?

Ci sono diversi abbonamenti, ma la la Zürich Card, cioè la card della città è conveniente perché permette un uso illimitato dei mezzi di trasporto, inclusi funicolare e barche, e l’ingresso gratuito in oltre 40 musei! Non mancano poi sconti nei tuoi guidati, il suo costo è di soli 28 euro.

Mangiare all’aperto è un sogno, le terrazze fiorite con dehors in riva al lago sono un must in questo periodo. L’Uetliberg o la “Waid” regalano scorci panoramici meravigliosi, e si mangia a base di pesce.

Sono famosi i bocconcini di pesce e le trote blu, ma anche la carne è ricercata. Lo spezzatino alla zurighese a base di vitello saltato con salsa alla panna, è speciale. Anche la fonduta di formaggio è un must. Infine, non si può concludere con un dolce come i Tirggel, biscotti al miele e alle spezie.

Ma dove andare?

I luoghi più belli da visitare e gli eventi del mese di aprile

Capito cosa portare in valigia, quale abbonamento fare per spostarsi in tranquillità, e anche scoperto cosa mangiare, adesso è bene capire quali sono i posti più interessanti. La città ha da regalare delle grandi emozioni, basta solo scegliere il posto giusto.

Imperdibile è la Sechseläuten la tradizionale festa di inizio primavera. Sfilate delle corporazioni con abiti storici, bande musicali, cavalli, e bandiere e il famosissimo “Böögg”. Fulcro della tradizione, è un fantoccio a cui viene dato fuoco per dire addio all’inverno quando la chiesa di St. Peter suona alle sei in punto. Gli viene fatta esplodere la testa con i fuori d’artificio, e prima avviene, più bella sarà la stagione!

Chi non vorrebbe fare una gita al lago? La compagnia navigazione Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft propone escursioni in battello, da mini crociere da 55 minuti fino Zurigo Wollishofen, o da 90 minuti fino a Thalwil.

A tal proposito, è speciale Rapperswil-Jona, nel Canton San Gallo, soprannominata la Città delle Rose. È famosa per i giardini di rose, come il roseto del Monastero dei Cappuccini e lo Schanz, un giardino per non vedenti.

Da aprile a ottobre fioriscono circa 20 mila rose, e non si può non cedere al fascino del centro storico medievale e al castello di Rapperswil, costruito verso la fine del XII secolo. Esso domina la città dalle colline Lindenhof. Infine, passeggiare nel lungolago, è il culmine del romanticismo per rendere ancora più prezioso questo itinerario.

Ti piacerebbe andarci? Fare un viaggio a Zurigo sarà indimenticabile!