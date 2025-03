Viaggio a Rye, basta turismo di massa, sì agli itinerari inaspettati! Cosa fare e costi

Piccola e preziosa come una gemma, patria di leggende come Sir Paul McCartney, hai mai pensato di organizzare un viaggio a Rye? Ti sveliamo un itinerario unico!

Ami l’Inghilterra ma conosci alla perfezione Londra, sei stato a Liverpool, e non tolleri più il turismo di massa? Il viaggio a Rye allora è il posto giusto. Una località piccina, ma speciale. Possiede ogni comfort, ma soprattutto è un baluardo di epoca medievale che facilmente ti farà immergere in un clima inedito. La potrai visitare senza problemi, comoda, e confortevole. Nonostante sia un posto tipicamente europeo, inglese, non avrai mai visto un luogo simile, perché unico.

Inglese, ma non troppo, dallo stile british, ma con niente di convenzionale: Rye è questa, e molto di più! Basta turismo di massa, perché sappiamo quanto siano affascinanti le Canarie, Tokyo, New York, ma anche Londra, Parigi ed Amsterdam. I veri viaggiatori però sono quelli che riescono anche ad apprezzare le dimensioni di nicchia, quei luoghi che nessuno avrebbe mai pensato di vedere, ma che soltanto al pensiero sono un sogno che trasporta in un’atmosfera unica.

Se cerchi qualcosa del genere, ma senza cadere in prezzi esorbitanti, soprattutto senza appesantirti dallo stress di avere a che fare con tanti turisti (la noia è che la maggior parte sono italiani) allora, puoi benissimo scegliere la patria di Paul McCartney celebre cantante e bassista dei Beatles.

Con edifici e case in graticcio, con tanto di locande storiche, alcuni di questi risalenti ai secoli XIV e XV, a 112 km a Sud-Est di Londra, si raggiunge in un’ora e mezza di auto, o una sola di treno. Affiancata dal Canale della Manica, offre panorami stupendi sul fiume Rother e Romney Marsh.

Ti piacciono le fiabe medievali? Mermaid Street sembra uscita da un libro fantasy! Invece, Rye Castle Museum è rivelatore del fascino storico di questa città. È tra le città medievali meglio conservate di tutta l’Inghilterra, ma non nasconde scenari difficili. Infatti, è stata teatro di criminalità per mezzo di una delle bande criminali più pericolose.

Con 4503 abitanti, oggi è una parrocchia civile inglese, ma in passato era una città. Posta alla confluenza dei fiumi Rother, Tillingham e Brede, e a 3 km dal mare, Rye nel Medioevo era parte della confederazione dei Cinque Porti. Procurava navi da guerra del Re e come accennato, è stata protagonista di episodi come il contrabbando nei secoli XVIII e XIX. La Hawkhurst Gang aveva qui la sua base, e sfruttava proprio i passaggi segreti che collegavano le osterie della città.

Insomma, un luogo ricco di fascino, ma dove recarsi?

Itinerario per il tuo viaggio a Rye: la visiti in un solo weekend!

La bellezza di una cittadina del genere non è solo l’atmosfera, la storicità e tutte le sue particolarità, ma anche la possibilità di visitarla in poco con poco. Ci si lascia trasportare facilmente in una realtà “inedita”, proprio perché piccola e accessibile. Un flusso energetico perduto nelle cittadine e nella vita di tutti i giorni fa perdere la magia e la genuinità. Questo luogo è contraddistinto da questo, e non solo. Dove andare e come fare.

A Rye si trovano spesso riferimenti ai Cinque Ports, proprio perché una volta era circondata su 3 lati dal mare, e per difendersi dai francesi, entrò a far parte della confederazione sopracitata con Sandwich, Romney, Dover, Hythe, e Hastings più i due antichi villaggi di Rye & Winchelsea.

Landgate è la prima tappa, qui ci sono micropub situati in edifici storici, quello di Rye Waterworks è posto in quella che un tempo era una stazione di pompaggio idrico, per poi diventare una mensa del 1890, e oggi un locale a conduzione familiare. Questa zona era l’unica porta di pietra che collegava il villaggio alla terraferma durante l’alta marea.

Attraverso la strada di ciottoli si va a Hilder’s Cliff ricca di negozietti di artigianato e mercatini vintage, e alla sinistra a East Street e ancora a Pump Street, ci sono tante casette in mattoni rosse tipiche del luogo. Alla destra, c’è la St. Mary Church, chiesa normanna del XII secolo. Sopra la testa si può ammirare il pendolo dell’orologio, vanta di un tesoro composto da campane storiche, nel 1377 saccheggiate dai francesi durante il famoso incendio di quell’anno. Poi vennero riportate a casa l’anno dopo da uomini che salparono per la Normandia.

Costa solo £4 entrarci, e accedere alla torre regala un panorama pazzesco. Con una scalinata di legno a chiocciola dai grandi gradini si accede ad uno stretto corridoio, e si giunge alla Ringing Chamber, la stanza con l’orologio più antico e funzionante del Regno Unito! Installato nel 1561, ancora oggi suona ogni quarto d’ora. Il pendolo visto all’ingresso è lungo 5 metri e mezzo e si vede da qui!

Si prosegue per altre due scalinate di legno sempre molto strette, e si accede alla Bell Chamber, la stanza della 8 campane prima menzionate. Non sono le stesse, poiché nel 1775 sono state rifuse, ma ne vennero aggiunte delle altre. Pesano 5 tonnellate e vengono regolarmente suonate.

Da lì, ancora altre due scalinate, e si giunge sulla cima del campanile! Si vede il fiume Rother, il porto, la riserva naturale e il castello con tanto di vecchia porta d’ingresso, è magico. Ma non finisce qui, perché c’è tanto altro da esplorare…

Quali tappe per completare l’itinerario? Luoghi indimenticabili

Si è appena parlato dei punti panoramici del luogo, adesso si prosegue elencando le località tipiche, i luoghi più autorevoli, e gli spazi da raggiungere per completare in pochissimo tempo l’esplorazione di questo posto unico al mondo.

Il Rye Castle Museum si trova a Pump Street, ed è una perla rara costruita nel 1249. Inizia la sua storia come un castello, un’abitazione privata, per poi diventare una prigione per ben 400 anni, ed oggi è un museo. Nel 1377 anche questo fu vittima del già citato incendio scatenato dai francesi, e la torre rimane uno dei pochi elementi architettonici intatti. Costa solo £4 entrarci.

Il primo ambiente da visitare è la Ypres Tower in memoria del suo primo proprietario, Jean d’Ypres, un mercante di tessuti. Al piano terra c’è la replica del patibolo con lo scheletro di un omicida con tanto di storia, cella di sicurezza e una stanza con lavori all’uncinetto er erbe medicinali. Al piano sotterraneo c’è una cappella con repliche di armi ed armature, mentre al primo uniformi militari e una terrazza con vista.

Speciale il giardino medievale tra Ypres Tower e la Women’s Tower, usato nel passato come cortile per gli esercizi ginnici dei prigionieri. Oggi è coltivato con piante ed erbe che nel medioevo erano usate per cucinare e curare.

La Women’s Tower è stata aggiunta dopo il 1837, e si pensa sia stata la prima prigione per le donne nel Paese. Ci sono letti, cucina, e un manichino che rappresenta le donne del medioevo. Infatti, sul muro è possibile veder proiettate le storie di due antiche prigioniere della torre. È aperto tutti i giorni da aprile ad ottobre dalle 10,30 alle 17,00, e tra novembre e marzo dalla 10,30 e le 15,30.

Ancora c’è Church Square una strada composta da tante casette di graticcio e passaggi stretti antichissimi, mentre Watch Bell Street ha abitazioni più moderne con fiori e sale da tè vintage. Lion Street e Mermaid Street sono vie di grande stile, la prima si affaccia sul Comune, la seconda è ricca di locali da visitare come il The Mermaid Inn, il pub più famoso. Risalente al 1156 la prima costruzione di una cantina, per divenire nel 1420 un locale esempio di architettura del periodo Tudor con 600 anni di storia e leggende!

Dalla High street si può andare al Rye Harbour Nature Reserve per gli amanti della natura e degli animali. Si può fare birdwatching, e si va tranquillamente con i mezzi pubblici che costano pochissimo.

Come raggiungere Rye? Da Londra è facilissimo, come già detto, si può andare in auto. Mentre l’opzione treno è comunque valida, ma bisogna prenderne prima uno per Ashford International dalla stazione di St. Pancras, e lì ad Ashford fare un cambio con treno diretto. I biglietti si comprano direttamente in stazione e sono perfettamente funzionanti.

Che dire? È una meta da non lasciarsi scappare, stai già facendo le valigie? Il viaggio a Rye sarà la tua prossima tappa!