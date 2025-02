Viaggio in Normandia, nessuno sbarco degli alleati, ma un castello nel cielo come quello di Miyazaki: pronti a vedere questo e altre bellezze?

Organizzare un viaggio in Normandia può ricordare lo sbarco degli alleati al termine del Secondo conflitto mondiale, ma solo i più attenti sanno che c’è un Castello che ricorda un film di Miyazaki…e non solo: è un posto magico!

Pronti alla scoperta di una destinazione fuori dal comune? Chi ama sognare, perdersi nei paesaggi favolistici, e apprezzare le bellezze di una località lontana dalle convenzioni, allora non può dire di no ad un viaggio in Normandia. C’è un castello speciale che ricorda quello di un film di Miyazaki, perché pare “sospeso nel cielo”, ma non solo. Scogliere a picco sul mare, città medievali, la casa di Monet, e le località balneari più belle della costa. Con questo itinerario saprai dove andare senza perdere tempo!

La maggior parte delle persone quando pensano alla Francia fanno riferimento alla meravigliosa Parigi, ma non è l’unica località di questo Paese ad essere così bella. Infatti, la Capitale non è per tutti, specie per chi non tollera il turismo commerciale e provare un’aria “già sentita” su ogni piattaforma social. Fare un viaggio in Normandia ha tutto un altro sapore, perché significa esplorare luoghi altrettanto belli, ma che restano nel cuore per la loro specialità.

Quindi, sì, andare a Parigi può esser bellissimo, ma andare in Normandia è per sognatori. Dallo scatto in foto si vede un Castello sospeso tra cielo e terra, e proprio i più attenti non possono che fare un riferimento cinematografico di spessore. Ma perché questo luogo è così speciale?

Ci troviamo in Francia nella Regione più affascinante, la Normandia, e la storia insegna molte cose. Se nel 27 a.C. Augusto riorganizzò le province galliche con la Romanizzazione, processo noto nei celebri film di Asterix e Obelix con in seguito la venuta di Cesare nel 52 a.C., e la piena conquista nel 59 a.C., è poi nel periodo del Medioevo che questa località esprime il massimo della sua bellezza nota fino ad oggi. Infatti, gli amanti dei borghi non possono che rimanerne incantati.

Nel 790 fanno irruzione gli “Uomini del Nord”, appunto “normanni”, e da lì la storia s’interseca con le vicende vichinghe che tutt’oggi appassionano in serie-tv come Vikings. Nasce nel 911 il Ducato di Normandia, indipendente fino 1204, dopo la vittoria alla battaglia di Hastings da parte di Guglielmo I d’Inghilterra, e da quel momento entrerà a parte della Corona d’Inghilterra. Appunto, si può ricordare la Guerra dei Cent’anni, la Peste nera, e il Rinascimento che ha portato all’edificazione dei Castelli che tutt’oggi si amano per la loro bellezza eterna nel tempo.

Ma c’è qualcosa di molto intimo e personale con l’uomo contemporaneo, perché è in Normandia che è avvenuto lo sbarco più importante, quello degli alleati nel 1944. L’Operazione Overlord iniziata il 6 giugno e conclusa il 12 settembre: segnò la fine del conflitto in Europa: il nazismo sta perdendo. Ed è proprio in relazione a questi eventi storici, che il viaggio in Normandia regala sorprese, perché molti di questi possono essere visitati.

Viaggio in Normandia, storia e magia: il Castello di Miyazaki

Ma cosa c’entra Hayao Miyazaki? La Normandia non è solo storia, ma sogno. Quello che molti non sanno, è che lui è un amante della storia e dell’aviazione. Infatti, nei suoi film è possibile intravedere citazioni del secondo conflitto mondiale e l’elemento dell’aria, metaforizzato in molteplici forme. Dal volo dell’airone a semplicemente la professione di pilota. E per chi ha visto Laputa- Il Castello nel Cielo, non può non trovare affascinante l’affinità con il Castello di Mont Saint-Michel. Non è un sogno, ma un luogo magico da visitare.

Mont Saint-Michel è un isolotto tidale posto nella costa settentrionale del Paese. Qui sfocia il fiume Cousesnon, ed amministrativamente questo dipartimento della Manica, rientra nell’amministrazione della Normandia. Quindi, se a Parigi si visita la Torre Eiffel, è in questo luogo che si apprezza la vista di un Castello sospeso nel cielo. Nei sedimenti inferiori sono riposti i detriti dei fiumi Sèe, Sèlune e il citato Coausesnon, poiché sfociano nella baia. Non è difficile trovare conchiglie, poiché la sabbia è calcarea e ricca di strati di torba, dato che ci si trova tra terra e mare.

Dal ’79 fa parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità dell’UNESCO, poiché è un luogo unico. Si innalza su un isolotto roccioso circondato da una baia in cui si esauriscono delle grandi maree, le maggiori dell’Europa continentale. Infatti, quando il coefficiente di marea supera i 110, il Mont diventa in poche ore.. un’isola! Ma quando l’acqua ricopre il guado sommergibile, non c’è accesso alla rocca per quel momento. Per questo è “sospeso” nel cielo.

È meglio visitarlo non in orari di punta, e in inverno la luce naturale, ricrea l’atmosfera del sogno. Ma per queste caratteristiche non ci si può avventurare da soli, perché è pericoloso. Tra 2005 e 2015 sono stati fatti lavori di manutenzione, altrimenti nel 2040 non sarebbe stato più facilmente visitabile.

Si può osservare il fenomeno dell’alta marea da lontano, presentandosi circa due ore prima di questa fase di marea. Roche Torin a Courtils, Grouin du Sud a Vains-Saint-Léonard o ancora Gué de l’Epine a Val-Saint-Père, sono tutti punti d’osservazione meravigliosi. Per accedervi invece basta parcheggiare a circa 2,5 chilometri dall’entrata, per poi procedere a piedi attraverso il ponte passerella, oppure con una navetta che naviga per 400 m circa. Per visitarlo serve mezza giornata, a partire dal villaggio fino a salire nell’abbazia in cima alla rocca. Ma questa è solo una tappa, ecco le prossime per il viaggio in Normandia più speciale di sempre.

Itinerario completo, i migliori consigli e quali sono le tappe da non perdere

Dopo aver approfondito il luogo da sogno, non si può non ammirare il resto della Normandia. Come già detto, è contraddistinta da una bellezza tipicamente europea, fatta di borghi medievali, colori accesi, profumi antichi, e tanta, tanta storia. Gli amanti del genere non possono che rimanere incantanti dalle tappe in quesitone. Organizzazione in tappe, dove andare.

Si trova a due-tre ore circa da Parigi, un luogo speciale sotto ogni punto di vista: architettonico, culturale e naturale. Sul lato della Manica c’è la famosa costa di Alabastro con le sue valli, nota come scogliere di Etretat, senza dimenticare la casa di Arsenio Lupin e i Jardins d’Étretat. Ma è sulle Coste di Madreperla che ci sono le spiagge dello Sbarco in Normandia al termine del secondo conflitto mondiale. Omaha Beach, Arromanches e le altre spiagge della Cote Fleurie, sono i maggiori punti d’interesse, ma ci sono anche cimiteri militari come quello americano, musei, memoriali, batterie difensive e crateri creati dai bombardamenti!

Internamente però non manca la campagna bucolica costellata di villaggi che ricordano i più bei Borghi medievali. Da visitare: Rouen, Bayeux e Caen, contraddistinti da centri storici e costruzioni gotiche.

Rouen nello specifico è una citta portale famosa per la perfetta conservazione dei tratti medievali, specie anche per essere stata il rifugio di uno dei pittori impressionisti più famosi, Monet. Infatti, si può ammirare la sua casa a Giverny. Vi rimase fino alla morte nel 1947. È qui che si ispirò al giardino acquatico d’ispirazione giapponese, dipingendo Rose, Iris, Tulipani, Campanule, Gladioli, Glicini e piante di Salici Piangenti, sotto ogni prospettiva possibile.

Anche la Cattedrale e arazzo di Bayeux è da vedere, risparmiata miracolosamente dai bombardamenti del 1944. Commissionata nell’XI secolo dal fratello di Guglielmo il Conquistatore, è simbolo della conquista dell’ Inghilterra da parte del Duca di Normandia. Poi c’è la già citata Costa Fleurie, e tutte le località balneari della Belle-epoque, tra le più belle non si possono dimenticare Deauville e Trouville. Palazzi colorati, mercato del pesce, case ottocentesche, cabine in legno in stile “art-decò”, un sogno.

Ultima, ma non meno importante, la città di Caen, è preziosa. Scelta da Guglielmo il Conquistatore per costruire una fortezza difensive, l’Abbaye aux Hommes e l’Abbaye aux Dames. La città purtroppo è distrutta all’80% circa dai bombardamenti, si son salvate le abbazie e il centro storico.

Che dire, un viaggio in Normandia è speciale per tanti motivi, ma è per pochi: chi sa cogliere la bellezza di nicchia, e non quella commerciale, un luogo indimenticabile!