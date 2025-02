Formazione dei giovani e sostenibilità, il piano di Byd con la scuola italiana

Byd collabora con un istituto superiore per sviluppare la mobilità elettrica: le informazioni sul nuovo progetto.

Arrivati nel 2025, con il cambiamento climatico che sta purtroppo facendo diversi danni e anche grazie all’avanzare delle tecnologie, di cui possiamo usufruire, il percorso verso una mobilità sostenibile deve per forza di cose essere ancora più battuto e sembra che Byd voglia accelerare in questo senso puntando sulla formazione dei giovani.

L’azienda cinese produttrice di automobili, fondata nel 2003 a Shenzhen, ha deciso di entrare a contatto con l’istruzione italiana grazie ad un nuovo accordo siglato con l’Istituto d’istruzione superiore ‘G. Ruffini’ di Imperia, per una partnership che mette al centro la formazione dei giovani e lo sviluppo della mobilità elettrica.

Una grandissima decisione da parte della multinazionale tecnologica, tra le prime case costruttrici al mondo (come riportato da LaPresse) per numero di vetture elettriche prodotte e commercializzate. La collaborazione viene definita come il primo accordo in Italia attuo a sostenere ed investire nella formazione e nella crescita professionale dei giovani; un progetto decisamente entusiasmante, di cui sempre LaPresse ha riportato nello specifico i dettagli.

Byd e l’accordo con l’Istituto d’istruzione superiore ‘G. Ruffini’ di Imperia per formazione e mobilità elettrica

Stando a quanto riportato da LaPresse, con questo nuovo accordo sia Byd che l’Istituto d’istruzione superiore ‘G. Ruffini’ condividono l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile grazie ai veicoli elettrici; proprio per questo, è stato sviluppato un piano che prevede una serie di progetti dedicate alle future generazioni di meccanimi e professionisti di officina.

Grazie a questo programma, i professionisti del domani avranno le giuste competenze per gestire al meglio servizi e assistenza riguardanti queste nuove tecnologie. La volontà di Byd di entrare nel settore dell’istruzione e formazione italiano ha trovato subito la pronta risposta dell’Istituto Ruffini, un polo culturale che permetterà di attuare concretamente, per la prima volta, un progetto del genere.

Entrando nel merito di questa collaborazione, come sottolineato da LaPresse, come parte dell’accordo Byd fornirà all’Istituto ‘Ruffini’ diverse attrezzature, oltre al concreto supporto dei suoi esperti. In maniera particolare, gli studenti potranno beneficiare di due autovetture per le attività didattiche (una full electric e una con l’innovativa tecnologia DM-i) oltre a kit di attrezzi e sistemi software per la gestione delle tecnologie specifiche delle auto. In aggiunta, verranno messi a disposizione anche corsi di formazione annuali, gratuiti per i docenti dell’Istituto, nei centri di formazione Byd presenti in Italia e all’estero.