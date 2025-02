Admiral’s Cup 2025, il debutto dello Yacht Club de Monaco

Nuovo grande appuntamento per lo Yacht Club de Monaco: c’è il debutto nell’Admiral’s Cup 2025.

Nuovo grande evento che vede protagonista lo Yacht Club de Monaco, sempre presente quando si tratta di promuovere lo sport, la tecnologia e la sostenibilità nel settore nautico. Come annunciato, infatti, lo YCM prenderà per la prima volta parte ad un’edizione dell’Admiral’s Cup.

Per chi non la conoscesse, l’Admiral’s Cup è una delle competizioni di vela d’altura più prestigiose al mondo, organizzata direttamente dal Royal Ocean Racing Club (Rorc), circolo velico britannico fondato nel 1925 e che, proprio quest’anno, festeggia i 100 anni. Fondata nel 1857, l’Admiral’s Cup viene considerata dagli addetti ai lavori come una Coppa del Mondo non ufficiale della vela offshore.

A distanza di oltre vent’anni di assenza (l’ultima edizione nel 2003) l’Admiral’s Cup torna con una nuova edizione: la regata si terrà dal 17 luglio al 1° agosto 2025 a Cowes, sull’Isola di Wight, e c’è già tantissima attesa per un evento che attira eccezionali velisti da ogni parte del mondo, per coinvolgerli in una serie di regate costiere e d’altura (tra cui la Rolex Fastnet Race). Ecco tutti i dettagli a riguardo, per un’edizione 2025 speciale, che vedrà appunto anche lo Yacht Club de Monaco.

Tutti i dettagli sull’Admiral’s Cup 2025: lo Yacht Club de Monaco tra i partecipanti

Lo Yacht Club de Monaco si prepara a partecipare alla nuova edizione dell’Admiral’s Cup: l’idea, come riportato da LaPresse, è nata grazie a un’intuizione di un membro dello YCM, Peter Harrison, noto armatore delle imbarcazioni Jolt. Harrison ha subito ricevuto il pieno sostegno di Pierre Casiraghi, Vicepresidente del Club e fondatore di Team Malizia.

Sempre come riportato dalla fonte, per l’Admiral’s Cup 2025 la squadra monegasca schiererà due imbarcazioni davvero d’eccellenza: il TP52 Jolt 3, timonato da Peter Harrison nella classe Irc Big Boat e il Carkeek 40 Jolt 6, guidato proprio da Pierre Casiraghi. Nel commentare la partecipazione all’evento, Casiraghi ha spiegato come lo Yacht Club de Monaco abbia tutti gli elementi per far bene, da un solido programma d’allenamento a barche performanti e tantaa determinazione.

La partecipazione all’Admiral’s Cup 2025 fa parte di una serie iniziative dello Yacht Club de Monaco mirate ad una strategia ben precisa e, come rivelato da LaPresse, ispirata dalla visione del suo Presidente, SAS il Principe Alberto II; l’obiettivo è quello di promuovere una vela di alto livello e, conseguentemente, ispirare le nuove generazioni.“Queste sfide ci ispirano e accendono nuove vocazioni” sono state le parole di SAS il Principe Alberto II.