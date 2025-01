Il 2025 dello Yacht Club de Monaco: progetti e sfide per il futuro

Si apre il 2025 dello Yacht Club de Monaco, un altro anno ricco di progetti e sfide per il futuro: il calendario.

Lo Yacht Club de Monaco ha chiuso un 2024 ricchissimo di eventi e manifestazioni, che hanno continuato quel percorso che mira a promuovere una nautica da diporto sostenibile e inclusiva. Tra convegni, seminari, incontri vari e, ovviamente, competizioni sportive, lo Yacht Club de Monaco ha vissuto un 2024 costantemente sotto i riflettori.

In questo 2025 si rinnova la volontà sempre più concreta di costruire un futuro che rispetti gli oceani, come dimostrato anche dal prossimo evento che si terrà ad inizio di febbraio. Come sottolinea LaPresse, infatti, il prossimo 6 febbraio avrà luogo allo Yacht Club de Monaco il 17simo Business Symposium, un’occasione per analizzare le prospettive della nautica attraverso uno stimolante confronto tra i principali protagonisti dell’industria.

Questa nuova edizione avrà come tematica trainante ‘L’impatto economico delle tensioni internazionali e geopolitiche sull’industria nautica’; ecco tutti i dettagli a riguardo, un momento stimolante in diretta continuità con le attività recenti dello Yacht Club de Monaco. Ma il calendario è veramente fittissimo di attività: ecco tutti gli eventi attesi.

Il 2025 dello Yacht Club de Monaco: gli eventi attesi

Come spiegato da LaPresse, il 2025 si apre col 17esimo Business Symposium i partecipanti, tutti protagonisti dell’industria nautica, avranno modo di confrontarsi in una cena-dibattito sia sulle ultime tendenze che sulle più recenti novità del settore. A seguire, il 3 aprile, avrà luogo invece il ‘Superyatch Chef Competition’, concorso annuale dedicato agli chef dei superyacht.

Per quanto riguarda il mese di marzo, invece, troviamo sia un Simposio sull’Ambiente, fissato per il 6 marzo, sia il 41simo Primo Cup-Trophée UBS, che prenderà il via proprio il 6 marzo e che si estenderà poi fino al 9 dello stesso mese. Dal 14 al 16 marzo sotto i riflettori ci saranno invece le donne, con il trofeo Virginie Hériot, mentre il periodo estivo si apre con il 12° Monaco Energy Boat Challenge (dal 1 al 5 luglio).

Come sottolinea LaPresse, il calendario degli eventi allo Yacht Club de Monaco viene ulteriormente arricchito con la Palermo-Montecarlo, che quest’anno taglia il traguardo dei vent’anni; dal 19 al 24 agosto la regata di 500 miglia dalla Sicilia e fino al Principato vedrà sotto i riflettori barche bellissime. Un mese più tardi, dal 10 al 13 settembre, sarà infine la volta della 17esima Settimana Classica di Monaco – La Belle Classe, un’occasione per ritornare indietro nel tempo ammirando diveri yacht storici, sia a vela che a motore.