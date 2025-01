Quali sono le mete più gettonate del 2025? Sognare in grande con itinerari originali!

Sono poche le cose migliori del viaggiare, e conoscere quali sono le mete più gettonate del 2025 stuzzica la curiosità. Basta tappe scontate, queste località sono un gioiello da scoprire!

Anno nuovo, viaggi originali in arrivo: dove andare? Lo dice il portafoglio, perché queste mete non sono solo bellissime, ma se ci si organizza per tempo, non sono nemmeno così dispendiose! Pianificare già dalle prime battute del 2025 gli itinerari dell’anno è il trucco dei più esperti viaggiatori. Fantasticare permetterà poi di orientarsi al meglio, specialmente evidenziando quali sono le mete più gettonate. Le tappe presentate non sono molto conosciute, ma possono diventare le più belle mai viste prima!

L’aspetto più interessante è che il 2025 può essere battezzato come l’anno dei viaggi. Si possono fare ben 38 giorni di vacanza se si sfruttano i ponti lunghi e solo 9 giorni di ferie. Com’è possibile? Sfruttare i weekend da annettere ai giorni di ponte, è la scelta migliore se si vogliono fare dei piccoli viaggetti. Anche perché farlo nei momenti di “bassa stagione”, vuol dire pagare prezzi più bassi che aumentano la convenienza!

Già questa giornata, lunedì 6 gennaio giorno dell’Epifania, potrebbe essere legato al weekend, in modo da stare più tempo del previsto fuori casa anche soltanto con gitarelle fuori porta. A questo poi seguiranno Pasqua e Pasquetta che cadono il 20 e 21 aprile, la Festa della Liberazione di Venerdì, e la Festa del Lavoro che cade di Giovedì.

Senza dimenticare la Festa della Repubblica di Lunedì e il Ferragosto di Venerdì per chiudere la stagione estiva. Mentre nel prossimo inverno Ognissanti capiterà di Sabato, l’Immacolata Concezione di Lunedì, e il prossimo Natale e Santo Stefano di giovedì e venerdì.

Insomma, un planning niente male se si pensa allo scorso 2024 in cui le festività son cadute tutte le weekend! Da questo punto di vista l’anno nuovo sembra più “dolce” in apparenza. Ma per rendere questa condizione solida e realtà, perché non organizzare già da adesso le proprie vacanze?

Ecco quali sono le mete più gettonate del 2025: i migliori consigli per viaggiare!

Dato il maggiore comfort con i giorni di ferie a disposizione, si esplorano nuove mete, quelle che molti non si sarebbero mai aspettati di visitare! C’è un viaggio per tutte le vibes. Chi vuole partire all’avventura verrà soddisfatto, ma anche le coppie che desiderano una fuga romantica dalla routine stressante. Dove andare? Queste mete sono letteralmente le più gettonate del 2025, regalano dei ricordi indimenticabili!

Si parla di mete “fuori dai canoni tradizionali”, poiché nel 2025 si modificano del tutto le modalità di viaggio. Se nel 2024 i luoghi più apprezzati sono stati le Capitali e i luoghi instagrammabili, per quest’anno acquistano notorietà i viaggi legati alla natura. Seguire il corso delle stagioni con i loro fenomeni naturali, è ciò che emozionerà di più gli esploratori del nuovo anno, anche i principianti. Infatti, il termine per indicare queste mete è proprio “Detour”, coniato per indicare tappe al di fuori dei tour comuni.

Trattandosi di “deviazioni” rispetto i luoghi di solito maggiormente scelti, i costi sono più convenienti. Invece di andare alla solita Parigi, vista e rivista anche in Streaming, perché non dirigersi a Reims la città dei Re medievali per eccellenza? Segue poi un secondo cambio di rotta, per Cozumel al posto di Cancun in Messico. Soprannominata “L’Isola delle Rondini”, è uno spettacolo della natura con tanto di aeroporto, quindi non complessa da raggiungere.

Chi ha mai sentito parlare di Gerona? La Spagna non è solo Barcellona! Al confine con la Francia, è stata il set di molte scene del Trono di Spade, proprio perché conserva edifici medievali perfettamente conservati! Ancora, se si è amanti del Giappone, è bene sapere che oltre Tokyo, ci sono gioielli come Okinawa e Fukuoka. Clima caldo e atmosfere vivaci sono solo alcune caratteristiche di queste località, perché il mare cristallino e la fauna fra Kyushu e Taiwan, sono un Paradiso in terra!

Senza dimenticare le bellezze della Thailandia in deviazione con la solita Phuket, si approda a Krabi. Questo è il luogo perfetto se ci si vuole rilassare, le spiagge sono una chicca. Tutto in questo spazio naturale è magnifico, si possono visitare le isole di Phi Phi, Koh Hong e Koh Poda, o anche solo restando nella costa ci si può recare nella foresta di conchiglie fossili.

Non dimentichiamoci che ci sono meraviglie come i Monti dei Draghi in Lesotho, il continente africano offre bellezze da mozzare il fiato. Paese circondato da vette altissime e dal Sudafrica, è la tappa ideale se si vogliono fare safari ed escursioni. Anche l’Indonesia non può mancare, con Sulawesi, di che posto si tratta? Regione tra il Borneo e le Molucche offre spiagge, trekking nella giungla più selvaggia, e visite uniche nelle isole Togian.

Tornando in Europa, tra la Polonia e la Germania, qualcuno ha mai sentito parlare della Lusazia? Giri in barca al chiaro di luna, il lago di Partwitz, e paesaggi naturali in pieno clima continentale. Tra le tappe più inusuali, chi ha mai pensato di recarsi nelle Alpi albanesi? La bellezza del luogo non è un segreto, specie nella costa, ma anche nell’entroterra ci sono sorprese incredibili. Parchi nazionali lunga la catena montuosa dei Dinaridi sudorientali e il lago di Koman, sono tappe da tenere in conto.

Infine, chi non ha mai sognato le Piramidi? Il Nord Egitto è il luogo ideale se si predilige un clima meno caldo e più mite. La Regione a ovest di Alessandria è una chicca, dista a solo 2-3 ore di auto dal Cairo. Abbinare le due mete è il massimo, se poi ci si abbina l’apertura del Grand Egyptian Museum si fa tombola!