Simone Inzaghi all’Inter ha uno stipendio da capogiro: tutto quello che c’è da sapere sul contratto del tecnico nerazzurro

Simone Inzaghi lo scorso luglio ha rinnovato il contratto con la società nerazzurra: ecco quanto guadagna l’allenatore.

Mister Inzaghi sta portando in questa stagione e non solo la squadra nerazzurra al successo. Quella precedente, infatti, è valsa ai nerazzurri il ventesimo Scudetto. Soltanto pochi mesi fa, lo scorso luglio, Simone aveva firmato un rinnovo di contratto con la società. Un rinnovo fino al 2026 alla guida dell’Inter che lo ha reso uno degli allenatori più pagati nella storia della Serie A.

Ma quanto guadagna mister Inzaghi attualmente? L’ex allenatore biancoceleste è sempre sulla bocca dei tifosi, non solo per i meriti calcistici, ma anche per le sue cospicue entrate economiche. Un contratto, il suo, che sembra rinnovarsi di anno in anno. Il presidente Beppe Marotta ha confermato che il contratto è destinato a durare fino al 2028. Ma andiamo a vedere quanto porta a casa Simone Inzaghi annualmente.

Ecco quanto guadagna Inzaghi all’Inter: le cifre sono esorbitanti

Ripercorriamo insieme la carriera dell’ex tecnico della Lazio, ricordando che l’ultima presenza in maglia biancoceleste è in trasferta contro l’Atalanta nella sconfitta del 17 gennaio 2010. Il 22 maggio del 2010 termina la sua carriera da calciatore. Ma soltanto pochi mesi dopo Simone si ritrova tra gli stadi e i campi da calcio in un’altra veste: quella da allenatore.

E’ proprio con la Lazio che inizia la sua carriera da allenatore, dapprima con le giovanili per poi arrivare alla prima squadra. Dall’estate del 2016 all’estate del 2021 allena i biancocelesti. Ma poi la storia d’amore termina e Inzaghi parte per una nuova avventura: l’Inter. Il suo arrivo nella società nerazzurra avviene nell’estate 2021 e da quel momento il mister da il meglio di se per portare sempre più in alto il nome dell’Inter.

Le sue “gesta eroiche” emozionano e convincono non solo i tifosi, ma anche i vertici e Beppe Marotta. Pochi mesi fa, infatti, arriva una proposta di rinnovo per il tecnico. Inzaghi, senza pensarci due volte, accetta. La scorsa estate ha firmato un rinnovo fino al 2026 che lo ha reso l’allenatore più pagato della Serie A con 6,5 milioni netti a stagione. Inoltre, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, pare ci sia una grande voglia ed intenzione da parte del club di rinnovargli il contratto di altre due stagioni, rendendolo non solo uno dei più pagati ma anche uno dei più “secolari” allenatori nella storia dell’Inter.