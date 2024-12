Dybala da l’addio alla Roma: sirene dalla Turchia, Fenerbahçe e Galatasaray puntano su di lui

Paulo Dybala sarebbe pronto a volare in Turchia: per lui si accende un derby turco tra Fenerbahçe e Galatasaray.

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma potrebbe essere incerto. Attualmente il calciatore è uno dei più discussi e su di lui si accendono le sirene dalla Turchia. Sia il Fenerbahçe che Galatasaray hanno messo il calciatore nella lista dei desideri o per meglio dire obbiettivi. Con un contratto in scadenza a giugno 2025 e una clausola di rinnovo legata al raggiungimento di un numero prestabilito di presenze, Dybala si prepara a dare l’addio alla capitale romana.

Arrivato nell’estate del 2021, il calciatore aveva firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. Seppur schierato praticamente sempre titolare da Claudio Ranieri, la Joya è ad un passo da volare in Turchia e concludere lontano dalla capitale la sua carriera calcistica. Ma vediamo insieme nel dettaglio tutto quello che riguarda un suo probabile ed imminente futuro calcistico.

Dybala pronto a volare in Turchia: conteso tra Fenerbahçe e Galatasaray

La notizia di Dybala in Turchia non è solo una voce di corridoio. Come riferisce il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, ci sarebbe già stato un incontro ad Istanbul tra uno degli agenti del giocatore, Carlos Novel, e i vertici del Galatasaray per il passaggio del calciatore al club turco in vista del mercato di gennaio. Inoltre, si ipotizza anche un interesse da parte del Fenerbahce di José Mourinho nei suoi confronti.

Ad esporsi nelle ultime ore è stato proprio il DS giallorosso prima del match col Parma: “Paulo per noi è importante e gioca. Il nostro progetto resta ambizioso”. Queste le parole di Ghisolfi poco prima del match. Ma il direttore sportivo è un fiume in piena e vuole mettere in chiaro le cose: “Per il momento non abbiamo contatti con altri club, non ci sono trattative”. Ad oggi nessuna trattativa è stata presentata alla porta dei giallorossi, ma non è detto che nei prossimi giorni dalla Turchia arrivino a bussare alla corte dei Friedkin.

Quel che resta da capire è se il calciatore non sia più tra i piani dei Friedkin, attualmente già in crisi per l’ultima sconfitta in campionato. Il club giallorosso non ha mai chiamato Dybala per discutere di un probabile rinnovo e dal canto suo, il Galatasaray si sta muovendo per portarlo al più presto in Turchia. Una cosa è certa: il club turco, dopo l’infortunio di Mauro Icardi, sta correndo ai ripari per compattare la rosa e la Joya farebbe proprio al caso.