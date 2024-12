Biennale Tecnologia 2026, il Politecnico di Torino apre la selezione per i progetti ospiti

Il Politecnico di Torino si prepara alla Biennale Tecnologia 2026, iniziativa con tante attività e dedicata al dibattito sul rapporto tra tecnologia e società.

Il Politecnico di Torino ancora sotto i riflettori grazie ad una nuova iniziativa dedicata alla tecnologia. Dopo aver organizzato la seconda edizione del workshop Towards the Sustainable Vehicle Era grazie ai suoi due Centri interdipartimentali (CARS-Center for Automotive Research and Sustainable mobility e PEIC-Power Electronics Innovation Center) si prepara ad essere protagonista anche con la Biennale Tecnologia.

Manifestazione dedicata a diverse tematiche che esplorano il rapporto tra tecnologia e società, la Biennale Tecnologia è un festival che presenta riflessioni sulle più recenti innovazioni, ma anche sulle radici dei nostri sviluppi tecnologici in vista di nuovi futuri successi.

Mantenendo la tradizione iniziata nel 2019, il Politecnico di Torino lancia ora una manifestazione di interesse promossa in Italia e all’estero, al fine di selezionare progetti curatoriali ospiti da poter integrale nella prossima edizione, prevista per il 2026.

Biennale Tecnologia 2026, il Politecnico di Torino apre la selezione di progetti curatoriali ospiti

Come riportato da LaPresse, la Biennale Tecnologia è solita invitare esperti, provenienti dal mondo accademico e non, con progetti culturali. Sulla base delle proposte ricevute, si aprirà una seconda fase di selezione, da cui poi emergeranno le proposte che si potranno vedere alla manifestazione. Le proposte individuate dovranno prevedere la realizzazione di almeno 15 eventi, a cura dell’Ateneo.

“Con l’evoluzione di Biennale Tecnologia e il respiro internazionale che vogliamo dare alla manifestazione si rafforza lo slancio del Politecnico di Torino nel diventare punto di riferimento nel dibattito pubblico, centrando uno degli obiettivi della sua terza missione, che contempla il coinvolgimento e il trasferimento della tecnologia verso la società” ha spiegato il Rettore del Politecnico Stefano Corgnati.

Il Rettore ha poi sottolineato come sia la manifestazione che gli eventi che verranno realizzati, tra cui anche un nuovo format di promozioni culturali chiamato Prometeo, saranno in linea con la tradizione e stimoleranno quindi riflessioni urgenti che possano portare a risposte concrete per il futuro della società.

“Il contributo dei curatori ospiti sarà essenziale per ampliare il raggio d’azione della manifestazione e aprirci ulteriormente al panorama internazionale” ha aggiunto il Rettore, sempre come riportato da LaPresse. La Biennale Tecnologia 2026 si prospetta ancora una volta come una manifestazione unica per un confronto aperto tra lezioni, dibattiti, workshop e mostre su implicazioni ambientali, etiche, sociali, economiche e geopolitiche di grandi temi tecnologici.