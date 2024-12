Ricette Disney: prepara così le mele caramellate di Mary Poppins

Scopri la ricetta delle mele caramellate ispirate al film Disney Mary Poppins. Un dolce semplice e colorato, perfetto per una merenda magica! Con l’avvicinarsi del Natale, abbiamo voglia di rivedere vecchi classici Disney. Che dire di Mary Poppins? Questo classico intramontabile tratto dai racconti di P.L. Travers, ha segnato l’infanzia di molti di noi, soprattutto nel periodo natalizio. Ricordiamo tutti la tata praticamente perfetta che scende dal cielo con un ombrello parlante, il suo borsone magico da cui tira fuori di tutto e di più, e le sue canzoni che ci insegnano che “basta un poco di zucchero e la pillola va giù”. Tra i tanti momenti iconici del film, spicca la scena in cui Mary, Bert e i bambini entrano in un dipinto, dando vita a un’escursione animata fatta di giostre, cavalli, e… mele caramellate! Questa particolare scena è un piccolo capolavoro nel capolavoro: una fusione di tecniche innovative per l’epoca, tra live-action e animazione. E le mele caramellate? Non sono messe lì per caso! Simboleggiano l’innocenza e il gusto per le cose semplici, un richiamo alla gioia genuina dei giorni di festa.

La scena delle mele caramellate: un tuffo nell’incanto

Se c’è una scena che riesce a racchiudere tutta la magia di Mary Poppins, è proprio quella in cui Mary e i suoi compagni di avventura entrano in un quadro disegnato a terra proprio da Bert, tra paesaggi da favola e personaggi animati. Qui, tutto sembra perfetto: i colori sono accesi, le giostre girano al ritmo di risate, e persino il cibo ha un aspetto delizioso. Ed è proprio qui che troviamo le mele caramellate, mentre il nostro gruppo è sulla giostra dei cavalli.

Questa scelta non è casuale. Le mele caramellate sono un dolce inglese molto popolare nelle feste e nei parchi giochi, un dettaglio che aggiunge realismo alla scena. Pare che siano nate per caso, grazie a un pasticcere americano di nome William W. Kolb, che alla fine dell’Ottocento stava sperimentando una ricetta per decorare le mele nel periodo natalizio. Utilizzò zucchero caramellato e le espose nella sua vetrina: il successo fu immediato, attirando una folla di clienti curiosi. Da lì, le mele caramellate si diffusero rapidamente, diventando un dolce simbolo delle fiere e delle feste popolari in tutto il mondo.

La ricetta delle mele caramellate: portiamo la magia a casa

Oggi, le mele caramellate continuano a essere un dolce senza tempo, amato tanto per il loro sapore quanto per la loro capacità di evocare ricordi d’infanzia e momenti di festa. Prepararle in casa non è solo un tuffo nella dolcezza, ma anche un modo per celebrare una tradizione che unisce culture e generazioni.

Siete pronti a mettervi all’opera in cucina? Questa ricetta è anche incredibilmente facile da preparare. Ideali per una merenda golosa o per stupire i vostri piccoli (e non solo), sono la scelta perfetta per rivivere quella gioiosa atmosfera di festa del film. Vediamo cosa ci serve!

Ingredienti:

500 g di zucchero

2 cucchiai di miele

100 ml di acqua

4 mele (meglio se rosse)

(meglio se rosse) Colorante alimentare rosso in gel

Stecchini di legno lunghi

Procedimento:

Preparare il caramello: Versate lo zucchero in una pentola capiente, accendete il fuoco a fiamma media e aggiungete l’acqua e il miele. Mescolate con delicatezza finché lo zucchero non si scioglie completamente e il composto inizia a bollire. È qui che la magia comincia! Colorare il caramello: Quando il caramello raggiunge una consistenza densa e dorata, aggiungete il colorante rosso e mescolate bene. Il colore si trasformerà in quel rosso fiammante che tutti amiamo. Preparare le mele: Lavate accuratamente le mele, asciugatele con un panno e rimuovete il picciolo. Infilzatele con gli stecchini di legno, assicurandovi che siano ben salde. Rivestire le mele: Immergete ogni mela nel caramello, ruotandola delicatamente per assicurare una copertura uniforme. Fate attenzione a non bruciarvi! Una volta ricoperte, lasciatele raffreddare su un vassoio rivestito di carta da forno. Servire e gustare: Una volta che il caramello si è solidificato, le vostre mele caramellate sono pronte per essere gustate. Sentite quel leggero crack quando le mordete? È pura poesia!

Le mele caramellate saranno così subito pronte in men che non si dica! La prossima volta che guardate Mary Poppins, prestate attenzione a quella scena. E mentre lo fate, perché non gustarvi una mela caramellata fatta con le vostre mani? Non c’è modo migliore per rendere omaggio a una delle pellicole più iconiche della Disney.

E ricordate: un pizzico di fantasia e un poco di zucchero possono davvero fare miracoli!