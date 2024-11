Violenza sulle donne, l’analisi sulla prevenzione delle molestie nelle aziende

La nuova analisi sulla prevenzione delle molestie sul lavoro nelle aziende realizzata per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne di quest’anno.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne Assosomm e 6libera, in collaborazione con il Censis, hanno realizzato insieme una nuova analisi “La prevenzione delle molestie sul lavoro nelle aziende: un’emergenza silenziosa”, dedicata appunto ad un tema davvero delicato.

A quanto emerso, infatti, le aziende italiane sono sempre più sensibili al tema della prevenzione dellemolestie sul lavoro, anche se solamente il 26,2% si è dotata di una politica scritta contro il fenomeno. Inoltre, oltre la metà delle aziende dell’analisi non ha un sistema sicuro e anonimo per segnalare eventuali situazioni vissute sul posto di lavoro.

L’analisi ha messo alla luce dati decisamente importanti, sui quali è necessario riflette; a LaPresse, sia il ricercatore del Censis Giulio De Rita che Dhebora Mirabelli di 6libera hanno commentato quanto emerso dall’iniziativa, ribadendo l’importanza di agire in maniera concreta.

Molestie sul lavoro nelle e prevenzione, il commento ai dati dell’indagine

Parlando a LaPresse, il ricercatore del Censis Giulio De Rita ha spiegato come, dall’analisi effettuata, è emerso che c’è molta consapevolezza dell’importanza della tematica. “Non credo ci siano ipocrisie, ormai è un tema diffuso. Ma quello che è carente è un’attivazione di politiche attive per prevenire le molestie sul lavoro. Questo è tutto un cammino che bisogna cominciare a fare” ha spiegato il ricercatore.

Nonostante la consapevolezza, c’è spesso l’impressione, nelle varie aziende, che comunque da loro cose del genere non succedano. De Rita è intervenuto anche su questo: “Ecco questo sarà anche vero perché i casi reali sono in percentuale abbastanza bassa ma questo crea un clima di non tranquillità e non fiducia. Riteniamo che sia invece necessario stimolare la creazione di iniziative reali come un referente a cui le persone molestate possono riferirsi oppure un’email anonima a cui possono scrivere” ha aggiunto.

Sul gap tra consapevolezza ed azione è tornata anche Dhebora Mirabelli di 6libera. “C’è un gap enorme tra la consapevolezza e l’azione Le aziende sanno che il problema esiste, ma non stanno facendo abbastanza per risolverlo. Dobbiamo fornire strumenti e azioni per supportarle e incentivarle a informare i lavoratori e le lavoratrici e fare prevenzione” ha sottolineato la presidentessa dell’Osservatorio contro le molestie e violenze sul lavoro 6libera.org.