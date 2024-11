Negli USA torna l’evento italiano dell’Italian Excellence Gala Awards: dettagli e novità

Torna negli USA l’Italian Excellence Gala & Awards, evento giunto alla settima edizione: i dettagli e i nomi premiati.

Continuano gli eventi che premiano eccellenze italiane e americane negli USA. Come riportato da LaPresse, infatti, la Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) ha annunciato la settima edizione dell’

, manifestazione che si terrà il prossimo 17 novembre 2024 a Los Angeles.

Un evento davvero prestigioso che intende celebrare gli incredibili risultati ottenuti in vari settori, tra cui quello del business, della cultura e della comunità. In maniera particolare, per questa settima edizione il Gala accenderà i riflettori sulla Sicilia, celebrando la cultura gastronomica dell’isola tra ospiti ed eventi.

Per l’occasione, il menù verrà composto da un ospite d’eccezione come lo chef Elena D’Amico, in collaborazione con lo chef Luigi Fineo; per l’evento sarà presente anche una delegazione di aziende enogastronomiche provenienti dalla Sicilia e da altre regioni del Sud Italia. Ecco tutti i dettagli per l’evento, tanti i nomi premiati.

L’Italian Excellence Gala & Awards celebra la cultura e la storia gastronomica della Sicilia

Come ricordato da LaPresse, l’evento darà il via ufficialmente alla nona edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata annualmente da istituzioni italiane negli USA e l’ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, oltre che con la collaborazione dell’Accademia della Cucina.

Questa serie di eventi, come parte della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, offriranno un’esperienza unica col patrimonio culinario italiano e con le esperienze di viaggio. Spazi però, prima, all’omaggio a varie personalità e imprese durante la premiazione dell’Italian Excellence Gala. Nello specifico, come riportato dalla fonte, non soltanto verranno omaggiati diverse personalità per il loro contributo, ma anche conferite le certificazioni Ospitalità Italiana – Marchio Q, un importante riconoscimento dedicato a ristoranti, pizzerie e gelaterie.

Come si intuisce dal nome, questa certificazione viene conferita a quelle attività che incarnano l’autenticità dell’ospitalità italiana, valutando l’esperienza offerta sia sul piano dell’ospitalità sia, inoltre, sul servizio e sull’ambiente e sull’autenticità culturale, senza limitarsi esclusivamente alla qualità della cucina. La giornata del 17 novembre sarà quindi molto importante per festeggiare sia la cultura italiana negli Stati Uniti, sia il continuo scambio su più livello tra il Bel Paese e gli USA.