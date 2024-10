Viaggi da paura, non solo Ohio al cloruro di vinile: dal Midwest fino al giro del globo, i luoghi più spaventosi!

Altro che film al cinema, chi ama i viaggi da paura trova il set prediletto in queste città da brivido! Non è solo l’Ohio a far paura, ma disastri, paranormale e morti inspiegabili in tutto il globo!

Gli amanti del genere non si fanno sfuggire nemmeno una sola chicca sul tema, e sicuramente non si può non citare l’Ohio, cittadina del Midwest nota in tutto il mondo per aver ispirato trame dell’orrore avvincenti. Ma se questo luogo è entrato nel cuore degli appassionati del brivido, c’è un velo di verità ormai noto a tutti. Località famosa per episodi fuori dal comune, è spaventosa anche per qualcosa che essendo “spiegabile”…fa rizzare ancor di più i capelli! Fa più paura il reale o il paranormale? Non solo serial killer! Diventerà impossibile viverci? Come se non bastasse, a far compagnia ci sono altri posti protagonisti di misteri…

Misteri inspiegabili o realtà catastrofiche con delle cause per specifiche: cosa fa venire di più i brividi? Ognuno con la sua sensibilità e timori. È impossibile fare un elenco di tutte le paure del mondo, ma quel che certo è che ogni cosa, aspetto, e condizione del mondo appare più brutta, se fa paura.

Eppure c’è chi non sa dire di no al fascino dell’orrido e preferirebbe visitare un cimitero di notte, o una landa desolata con uno spaventapasseri fantasma accerchiato da corvi, piuttosto che un candido lago in primavera.

Gli amanti di Stephen King penseranno spesso al Maine, luogo in cui vive lo scrittore, ma anche ambientazione prediletta dei suoi bestseller. Per citarne alcuni, Cose preziose, La Zona Morta, Cujo, e Doctor Sleep, celebre sequel di Shining. C’è anche chi va al di là della fantasia e non può non pensare alle assurdità inspiegabili di Twin Peaks, cittadina che dall’immaginario di David Lynch, baluardo della fantasia dell’orrore, prima con la serie degli anni Novanta e con le produzioni successive.

Chiaramente, si tratta di luoghi che traggono una qualche ispirazione dalla realtà. Ma se c’è un posto che nel mondo è ormai reso commercialmente noto come spaventoso, è proprio l’Ohio. Zona prediletta dai serial killer, stalker, e per omicidi inspiegabili, oltre che di apparizioni di fantasmi. Ma quasi nessuno però è a conoscenza del fatto che il vero incubo della cittadina del Midwest è proprio il cloruro di vinile.

È usato principalmente per la produzione del polivinilcloruro, ed è una sostanza cancerogena. Il 3 febbraio 2023, a East Palestine, un villaggio dell’Ohio di meno di 5mila abitanti al confine con la Pennsylvania, è stato luogo di deragliamento di un treno merci da 50 vagoni. Una nube nera e tossica come il petrolio in mare, ha reso l’aria irrespirabile, provocando un disastro ambientale senza precedenti. La ragione? Questo luogo potrebbe scomparire…

Excursus da brivido, viaggi da paura in tutto il mondo!

Se l’Ohio scomparisse, forse ci sarebbero meno omicidi e serial killer in circolazione! Al di là dell’ironia, nei viaggi da paura si rimane sconvolti quando si scopre che questo luogo è solo la punta dell’iceberg di tanti altri posti da brivido. È vero che l’East Palestine potrebbe scomparire per sempre. L’esplosione delle fiamme unita alle nubi tossiche sono uno scenario apocalittico, per non parlare delle conseguenze dell’evento. Aberrazioni genetiche nel DNA, mutazioni e cancro, sono più spaventose di un fantasma visto 4 volte in 100 anni, non è vero? Non solo Ohio, luoghi da brividi perfetti per viaggi dell’orrore.

L’evento dell’East Palestine è tutt’oggi fonte di discussioni. È un luogo spaventoso per tutti i rischi che scaturiscono dalla sostanza cancerogena. Il Cloruro di vinile ha letteralmente devastato il territorio, inquinando cielo, acqua e terra, e con ciò ha pregiudicato la salute degli abitanti. Tra i principali sintomi a breve termine ci sono stati intossicazioni, mal di testa e nausea. Ma la verità non potrà che emergere nel lungo periodo.

Però di luoghi spaventosi nel mondo ce ne sono parecchi, e vedere che non sono solo le case infestate dell’Ottocento a destare terrore, è preoccupante. Un episodio realizzabile proprio come il deragliamento di un treno può distruggere l’umanità, molto peggio di un fantasma che canta tra le mura di un castello lontano. Anche questo fa paura, ma sarà davvero più pericoloso dell’inquinamento? Tra i castelli più terrificanti c’è sicuramente il Castello di Edimburgo con il riecheggiare della musica del pifferaio tra tunnel e stanze.

Ma c’è anche un altro Castello meno noto, che può essere il perfetto protagonista di viaggi da paura. Il Castle of Good Hope, a Città del Capo, Sud Africa. Non solo Savana nel Continente, ma anche paura allo stato puro! In passato utilizzato come stazione di rifornimento navale dalla Compagnia olandese delle Indie orientali, ad oggi ospita… fantasmi! Si dice che si aggiri un uomo lungo i bastioni, ed una donna in grigio che piange nei saloni!

Sempre in tema di posti straordinari, chi conosce la Foresta Hoia in Romania? Ufo, fantasmi, ed ospiti indesiderati nelle foto: è la foresta più infestata del mondo! E che dire della Svezia? Mai andare a Vicarage Borgvattnet, la canonica ospita dei clienti poco affabili… troppi fantasmi!

A tal proposito, come non citare la Torre di Londra? La città è perfetta sia per un viaggio comune, che per quelli del paranormale. Questo aspetto non deve stupire, dato che è stata l’abitazione di personaggi storici importanti. Chi non ha visto il fantasma senza testa di Anna Bolena? Molti dicono che per raccontarlo… è apparsa, eccome!

Si torna negli States, allo Stanley Hotel situato a Estes Park, Colorado. Dopo aver citato Shining, non si può non raccontare quello che diversi membri dello staff hanno visto. Si dice che ci sia una donna, una domestica della camera 217 che sistema i vestiti dei clienti quando questi… non guardano!

Infine, se si è amanti delle Ghost house, si può fare un ghost tour impeccabile alla Casa di Lizzie Borden presso Fall River, Massachusetts. Lizzie Borden è la protagonista del crimine. Nel 1892 venne sospettata di aver ucciso con un’accetta sia il padre che la matrigna, e da allora… è stata avvistata da tutti!

Quanti altri luoghi spaventosi esistono nel mondo?