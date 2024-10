Optimist European Team Racing Championship 2024 allo Yacht Club de Monaco: il risultato delle finali

I risultati dell’Optimist European Team Racing Championship 2024: grande spettacolo allo Yacht Club de Monaco e gioia immensa per l’Italia.

Dopo giorni di intenso spettacolo e grande competizione, l’edizione 2024 dell’Optimist European Team Racing Championship, per la prima volta ospitata dallo Yacht Club de Monaco, si è conclusa; le finali hanno regalato emozioni a non finire e tanta soddisfazione ai team che hanno combattuto fino alla fine.

Organizzata dall’International Optimist Dinghy Association e dalla World Sailing, in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam, l’Optimist European Team Racing Championship si è svolta dal 15 al 20 ottobre e ha visto fronteggiarsi sedici team provenienti da diversi paesi in tutto il mondo, tra cui ovviamente da Monaco e anche dall’Italia.

Il format della competizione ha visto sfidarsi team composti da quattro giovani velisti, in regate dove strategia, comunicazione e conoscenza delle regole sono state fondamentali. Le finali sono state intense e, dopo una serrata lotta, alla fine è arrivata la grande gioia per l’Italia.

Optimist European Team Racing Championship, i risultati: trionfo dell’Italia

Ribaltando i pronostici, il team italiano è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria finale, capovolgendo quelli che erano stati i risultati ottenuti dalla Turchia nel corso delle semifinali. “Siamo molto felici del lavoro che abbiamo fatto e di come abbiamo affrontato quest’ultima giornata. Siamo entusiasti di questa vittoria” sono state le parole dell’equipaggio italiano, composto da Anna, Ludovica, Jesper e Christian, come sottolinea La Presse.

E’ arrivato poi anche il commento del CT della nazionale italiana di Optimist, Marcello Meringolo, che ha sottolineato quanto la squadra si sia espressa la massimo del suo potenziale e sia riuscita a crescere fino a raggiungere la vittoria finale contro un team turco preparato e davvero molto agguerrito. Una vittoria davvero importante per il mondo della vela italiana e, in generale, un evento che ancora una volta ha regalato tantissime soddisfazioni.

Proprio per questo, c’è grande orgoglio anche da parte del segretario generale dello Yatch Club de Monaco Bernard d’Alessandri. “Questo evento mette in luce valori cari al nostro club: spirito di squadra e supporto l’uno dell’altro. Il team italiano è stato un esempio perfetto, con i giovani velisti che hanno lavorato insieme per prendere le decisioni migliori per conquistare il titolo europeo” è stato il suo commento dopo la fine dell’evento.