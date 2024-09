Oroscopo dal 30 al 6 di ottobre, basta fantasticare: spazio alla verità e ai significati più profondi dell’esistenza!

Oroscopo dal 30, inizia un nuovo mese: ottobre non è solo portatore della fresca aria autunnale, ma anche di news imperdibili.

Precisione e significati profondi, dal mese di ottobre ci si deve aspettare questo, e tanto altro. Non si fantastica più, perché si lascia spazio alla concretezza degli intenti, e molte relazioni giungono ad un punto cardine. Quanti desiderano dare una svolta potente alla propria esistenza? Che si tratti di amore, amicizia, lavoro e anche salute, è questo il momento giusto per stravolgere davvero l’ordine delle cose. Si può imparare a vedere la vita da un punto di vista diverso? Sì, ed è anche il momento di “fare” cose totalmente fuori dagli schemi. Questo e tanto altro dall’Oroscopo dal 30 fino al 6 ottobre, Transiti, classifica e previsioni.

Non è il momento per dire cosa sia giusto e cosa no, ma è quello adatto per cambiare le carte in tavola. Si gioca concretamente per risollevare alcuni aspetti della vita che hanno decisamente deluso. Quello che è bene ricordare è che non esiste relazione o situazione finita male che possa tradire anche solo in piccola parte il valore di ognuno. Si può sbagliare, ma questo non significa essere demonizzati. Come anche i sogni, possono non realizzarsi, e ciò non equivale ad essere delle nullità. Se tutto questo è avvenuto senza il tentativo di nuocere a nessuno, allora no, non si è nelle condizioni per disperare.

E se si è agito con vendetta e rabbia? Anche qui si può rimediare e trovare le occasioni per diventare una persona diversa, partendo dall’assumersi la piena responsabilità del male recato. Il karma gira, bisogna farlo fluire. È il momento migliore per farlo, quello propizio per agire. I Transiti indicano chiaramente ambizioni concrete e solide. A che serve sognare di abbracciare l’amore della propria vita, se non ci si dichiara? Che gusto c’è a fermarsi ad osservare un obiettivo da lontano, senza scontrarcisi una volta per tutte? Non è più ill momento di star fermi, in generale!

Tutto ciò avviene dolcemente e lentamente, ognuno ha la possibilità di “metabolizzare” la portata del cambiamento energetico in atto. Prima con la Luna in Bilancia, la quale appunto rende l’atmosfera più leggera. Questo perché si fa più attenzione alla “qualità” delle relazioni, anziché la quantità sperimentata di recente. A ciò vi segue la Congiunzione di Venere-Saturno, Astri dell’Amore e dell’Evoluzione profonda. Le relazioni sono favorite nella crescita e nel rinsaldare i sentimenti.

La situazione sembra volgere al meglio, ma non bisogna rilassarsi troppo, perché c’è sempre il timore che qualcosa possa andare storto. Infatti, il prossimo Transito mette in guarda i segni più impulsivi, senza dimenticare di incoraggiare chi invece si sta mettendo sempre più da parte. Mettere via la tossicità, non il valore che si possiede.

Oroscopo dal 30, ottobre è un mese… stregato! Via alle magie

La specialità di ognuno è un dono, solo che alle volte ci si dimentica di ciò, o peggio ci si sente sopraffatti dalla propria tossicità. Questa è presente in chiunque, ma non deve diventare la totalità dell’essenza dell’individuo. Così, con la Quadratura Marte-Mercurio, Pianeti della Guerra e del Pensiero, ci si “sconsiglia” una volta per tutte di agire d’impulso, ma di farlo con cognizione di causa. Quindi, i più trasgressivi devono andare piano, mentre i timorosi devono capire di “fare”, ma senza colpi di testa. Ecco i consigli segno per segno per affrontare la settimana secondo l’oroscopo dal 30 fino a fine settimana.

Oroscopo dal 30, la Triade sul podio non teme nessuno, che forza!

Nuovo vigore per Pesci, Ariete e Cancro, niente li deve più scoraggiare. Sono passate settimane in cui si sono sentiti deboli e fuori posto, ma adesso basta. Seppur le tempeste del cuore non hanno del tutto abbandonato le nuvole nere dello sconforto, grosse come montagne, non devono mollare. Sono arrivati al punto che più niente e nessuno può toccarli. Coraggiosi e pieni d’amore nel cuore, trovano conforto nelle persone care. Si consiglia di non agire di impulso, ma di prendere del tempo per i rapporti genuini.

Segue un Quintetto di creduloni, basta fantasie, ci vuole la ragione!

Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Toro tornano in carreggiata, ma con maggior disillusione. Sono rimasti scottati da persone “terze” che credevano affidabili, ma che invece si sono rivelate peggio delle arpie. Fidarsi non è un errore, e nemmeno essere genuini. Non è colpa di chi ci ha creduto, ma di chi ha perseverato nella cattiveria. Non serve piangere sulle relazioni spezzate, ma trovare proprio adesso il coraggio per dire di no a ciò che non “calza a pennello”. Forzare non serve. Si consiglia di fare un passo avanti, il cuore ne giova all’istante.

Conclusione con un Quartetto di demoralizzati, c’è spazio per la ripresa!

Vergine, Bilancia, Leone e Gemelli sono fuori di sé, nervi scoperti e umore a terra, nonostante stiano cercando di far sembrare florida la situazione. E’ tipico di chi vuol mostrarsi vincente, ma nel loro cuore c’è una tristezza che li sta conducendo in una spirale di apatia. Provare tutto, anche le emozioni brutte, ma non percepire niente non li fa sentire vivi, e questo è un guaio. Nonostante ciò, si consiglia di rimanere attenti ai piccoli segnali, perché se si ascolta e osserva l’universo, c’è la possibilità di accogliere cambiamenti positivi che riscaldano l’animo.