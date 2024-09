Yacht Club de Monaco e Astir Marina Vouliagmeni, si rafforza la collaborazione

Yacht Club de Monaco e Astir Marina Vouliagmeni siglano un nuovo accordo: ulteriore passo per l’evoluzione del settore.

Si rafforza la collaborazione tra lo Yacht Club de Monaco e Astir Marina Vouliagmeni, grande e importante yacht club greco situato nel cuore della riviera ateniese; proprio dopo aver inaugurato un porto turistico lo scorso maggio, i rappresentanti di Astir Marina Vouliagmeni hanno deciso di siglare un nuovo accordo col club sportivo monegasco.

L’obiettivo è quello di alimentare le connessioni ed il supporto con porti turistici di alto livello nel settore dello yachting, oltre a creare sinergie con gli standard di Ports de Monaco; come riporta LaPresse, il Memorandum of Understanding è stato siglato con l’obiettivo di ottenere la certificazione ‘La Belle Classe Destinations by YCM.

Questa particolare certificazione, lanciata ormai diversi anni fa (nel 2011) stabilisce uno standard di eccellenza in termini di qualità delle strutture, dei servizi e degli eventi offerti ed è quindi sinonimo oltre che di grande qualità anche di promozione di uno yachting sostenibile.

Yacht Club de Monaco e Astir Marina Vouliagmeni rafforzano la collaborazione per la certificazione ‘La Belle Classe Destinations by YCM.

La sottoscrizione ed il rinnovo di una nuova collaborazione tra Yacht Club de Monaco e Astir è una chiara volontà da parte dello yacht club greco di continuare a beneficiare dell’esperienza monegasca. Già il progetto di un porto turistico ultramoderno ha visto Astir beneficiare del supporto della Société Monegasque Internationale Portuaire (SMIP) e anche del Presidente dello Yacht Club de Monaco, S.A.S. il Principe Alberto II.

L’intenzione è quella di continuare con nuovi progetti, per una nautica da diporto sempre più tecnologica ed attenta all’ambiente. “L’accordo è pienamente in linea con uno dei due assi per lo sviluppo delle nostre attività internazionali, vale a dire esportare la nostra competenza supportando ed essendo associati a porti turistici di alto livello che si posizionano nel settore dello yachting e creando sinergie con gli standard di Ports de Monaco” ha infatti spiegato, come riportato da LaPresse, Aleco Keusseoglou, Presidente della società, Société d’Exploitation des Ports de Monaco e Société Monegasque Internationale Portuairepiega.

Il Segretario generale dello Yacht Club de Monaco Bernard d’Alessandri ha poi aggiunto come questa partnership rinnovata contribuirà a sviluppare ulteriormente l’economia locale, promuovendo e facendo crescere il turismo legato allo yachting e anche creando nuovi posti di lavoro. Un passo davvero importante, insomma, per promuovere ancora di più l’eccellenza nello yachting.