Il superyacht 50Steel di Sanlorenzo è il primo: record per l’ambiente

Il superyacht 50Steel di Sanlorenzo taglia un traguardo importantissimo: è il primo ad utilizzare questo sistema a favore dell’ambiente.

Lo Yacht Club de Monaco continua a proporre eventi, competizioni e convegni per promuovere una nautica da diporto sempre più sostenibile ed un altro grandissimo risultato, in questa direzione (e per l’ecosostenibilità), è arrivato direttamente per uno dei suoi partner, ovvero Sanlorenzo.

La società costruttrice di yacht su misura ha ora ottenuto un traguardo incredibile con uno dei gioielli usciti dai suoi cantieri: il superyacht 50Steel Almax ha infatti ottenuto la certificazione SEA Index, diventato ormai lo standard di riferimento per la valutazione delle emissioni di CO2 delle imbarcazioni.

Come riporta LaPresse, il superyacht da 50 metri di Sanlorenzo è il primo al mondo ad utilizzare il sistema Reformer Fuel Cell a metanolo verde per la generazione di corrente elettrica; grazie all’accordo in esclusiva siglato con Siemens Energy, un passo decisivo per l’ecosostenibilità.

Il superyacht 50Steel Almax di Sanlorenzo ottiene la certificazione SEA Index

Il sistema utilizzato dal superyacht 50Steel Almax è totalmente carbon neutral e copre in zero emissioni circa il 90% del tipico tempo di utilizzo di un superyacht; alla lunga, il dato si trasforma in una riduzione significativa di emissioni attestata intorno al 20-30% a livello annuale. Sea Index, in collaborazione con con i team tecnici riconosciuti del Lloyd’s Register e con elementi forniti da Sanlorenzo, ha studiato il caso e ha concesso la certificazione ufficiale.

Il traguardo è stato accolto con grande soddisfazione dall’azienda, col CEO Massimo Perotti che mostra tutto il suo orgoglio per quanto realizzato con il superyacht costruito. “Sanlorenzo 50Steel rappresenta un passo importante nel nostro percorso verso un’industria nautica più sostenibile e incarna la passione per le sfide che ci ha sempre guidato” ha spiegato il CEO, come riportato da LaPresse.

La strategia di Sanlorenzo di neutralità carbonica è chiara e la strada è stata ormai intrapresa, senza però rinunciare allo stile unico del designo. “Stiamo adottando soluzioni innovative per raggiungere questo obiettivo mantenendo le nostre linee eleganti e confortevoli. La nostra tabella di marcia per il 2030, che fa parte della nostra strategia di neutralità carbonica, sta prendendo forma e siamo ansiosi di realizzare le nostre nuove ambizioni” ha concluso ancora il CEO Massimo Perotti.