Lo Yacht Club de Monaco per l’innovazione e la sostenibilità: al via l’evento

Lo Yacht Club de Monaco si prepara ad ospitare la nuova edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous: il focus dell’evento.

Lo Yacht Club de Monaco continua ad essere un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità nel settore nautico, di cui si è fatto in questi anni vera e propria spinta trainante: continuano gli eventi previsti per quest’anno tra sport, tecnologia, convegni e non solo.

Dopo tanta attesa si è svolta la quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous , l’evento sostenuto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco e da Extended Monaco, UBS, Bombardier e MB92 Group, per l’organizzazione di Monaco Marina Management (M3). All’evento più di 250 professionisti del settore tra investitori, imprenditori, industriali, promotori e sviluppatori di porti turistici, riuniti a Monaco per un incontro veramente incredibile.

Provenienti da 29 nazioni, i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi su nuovi progetti, infrastrutture e innovazioni di startup e scaleup del settore da testare. Ancora una volta, per innovazioni e soluzioni alle problematiche climatiche, il settore della nautica guarda al Principato di Monaco.

La quarta edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous allo Yacht Club de Monaco

Come sottolinea LaPresse, l’evento punta forte l’attenzione sugli architetti, a cui la manifestazione ha dedicato un concorso davvero particolare, all’insegna della sostenibilità. Mello specifico, la sfida consiste nel progettare un innovativo porto turistico galleggiante per Calanques, nel sud della Francia; come giudici del concorso la Zaha Hadid Architects, incluso l’architetto Jean-Michel Wilmotte.

“Dobbiamo ora studiare percorsi di rinnovamento, guidati da principi di sostenibilità ed efficienza” sono state le parole del CEO di M3, José Marco Casellini. Frédéric Genta, chief officer for attractiveness and the digital transition del principato, ha invece sottolineato come l’evoluzione del settore nautico sia una priorità, sfruttando la tecnologia come risorsa principale.

“L’innovazione nello Smart Yachting deve svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nella modernizzazione” ha infatti aggiunto, come riportato da LaPresse. L’evento, con l’obiettivo di costruire e sviluppare sempre più marine virtuose, ha permesso a diversi esperti del settore di confrontarsi per rispondere alle sfide globali, portando al centro della scena diverse innovazioni per il settore della nautica da diporto. Un altro grande successo per lo Yacht Club de Monaco, in attesa degli altri appuntamenti.