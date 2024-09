Pirelli e la partnership con Bosch per pneumatici intelligenti

La nota azienda italiana sigla un nuovo importante accordo con Bosch per lo sviluppo di pneumatici sempre più tecnologici.

Nonostante i successi raccolti nell’ultimo periodo, Pirelli non ha nessuna intenzione di adagiarsi sugli allori e continua ad investire nella realizzazione di prodotti sempre più innovativi. Multinazionale leader nel settore dei pneumatici, ha tagliato il traguardo delle 500 omologazioni per i Pirelli Elect, particolari pneumatici in grado di esaltare le prestazioni delle auto elettriche e ibride plug-in, anche portando ad un sostanziale risparmio.

Proprio con l’intenzione di realizzare tipologie di pneumatici sempre più tecnologiche e innovative, Pirelli ha ora annunciato un nuovo accordo con Bosch, multinazionale tedesca specializzata nella produzione di componenti per autovetture.

Questo nuovo accordo di sviluppo tecnologico congiunto ha come obiettivo, come spiega anche LaPresse, quello di creare nuove soluzioni software-based e funzionalità di guida, al fine di mettere a disposizione delle vetture pneumatici sempre più tecnologici. Un obiettivo decisamente ambizioso, che le due multinazionali hanno intenzione di raggiungere insieme a beneficio di tutti gli automobilisti.

Pirelli-Bosch, nuovo accordo di sviluppo tecnologico congiunto

Come riportato da LaPresse, questo nuovo accordo siglato tra Bosch e Pirelli è l’inizio di un percorso a lungo termine che ha l’obiettivo di esplorare, grazie agli studi e alle tecnologie di entrambe le multinazionali, l’uso dei flussi di dati provenienti dai pneumatici, al fine di ricavare informazioni utili per aggiornare i sistemi di controllo della dinamica del veicolo.

La partnership vedrà Bosch fornire competenze sia sul lato hardware che software, data la sua incredibile esperienza come fornitore di tecnologie e servizi a livello globale e collaborando con diverse aziende automobilistiche. La multinazionale tedesca svetta nelle tecnologie dei sensori MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems, microsistemi di elettromeccanica), ed ha già sviluppato e prodotto sensori con lo standard BLE per la pressione dei pneumatici.

Il ricco patrimonio di competenze di Bosch si unirà a quello Pirelli, già in possesso di avanzate tecnologie dei sistemi integrati; grazie ad una collaborazione del genere sarà possibile raccogliere una serie di dati utili a fornire parametri ai sistemi di controllo dell’elettronica del veicolo, con la finalità di ridurre il consumo energetico. Una nuova collaborazione che, nel prossimo futuro, è destinata a dare come frutti prodotti davvero rivoluzionari sul mercato.