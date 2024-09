Oroscopo dal 9 al 15 settembre, arriva la pioggia… segni bagnati, oracoli fortunati!

Oroscopo dal 9 fino alla fine della settimana, arrivano grandi sorprese insieme alla pioggia. Nessun controsenso… ecco la rinascita!

Paradossale questo oroscopo dal 9, proprio come la vita a volte. Quello che molti non pensano e nemmeno minimamente sospettano, è che un piccolo segmento di quest’ultima, può invece rivelare inaspettatamente importanti considerazioni. Quelle con cui ognuno d’altronde, deve fare i conti. La settimana procede al massimo perché per la prima volta dopo mesi: ingegno, ottimismo e buona volontà si uniranno e daranno potenza e guadagno! Non si tratta di qualcosa di quantificabile economicamente, ma quell’energia che permette a tutte le personalità in gioco di fare ciò che non si sarebbero mai immaginati. Rinascita, crescita, progresso, tutto è presente nelle previsioni della settimana. Settembre dona speranza, e se piove? Ecco che la fortuna sorride proprio a chi sa ballare sotto la pioggia! Transiti e previsioni in arrivo, cosa sapere.

Settembre al fresco, addio caldo torrido e tensione. Apriamo così le danze: la pioggia bagna, ma la mente sa scovare bellezza in ogni goccia. Il mese è iniziato in maniera turbolenta per qualcuno, mentre per altri c’è stata una sensazione di stasi vissuta come una prigione. Se l’anima è incatenata nel corpo di ognuno, è bene farla riposare nei momenti duri, per poi rifiorire proprio quando ci sono tutte le condizioni per far sbocciare grandi obiettivi. Attenzione, per risultati importanti non si intende la vincita alla lotteria o la garanzia del superamento di prove di un certo peso, quanto piuttosto della possibilità di cogliere il meglio da ciò che è stato peggio. I Transiti sono pochi, ma potenti, e la classifica con le previsioni, per quanto vada dai più fortunati ai meno, ci sono comunque delle importanti rivelazioni che destano sorprese e novità.

Mercurio in Vergine e Sestile Marte-Mercurio, la potenza dell’ingegno unita alla grinta dei guerrieri: non c’è sfida che non possa essere superata! Entrano in gioco gli Astri del Pensiero e della Guerra, i quali unendosi in una comunicazione lineare ed al tempo stesso accesa, garantiscono quella facoltà di ragionamento che va dritta al punto. Mai come adesso i pensieri promuovono idee brillanti, soprattutto sembrano proprio destinate a diventare realtà grazie alle tenacia e alla grinta.

Diciamo che un po’ di coraggio ci voleva proprio, specialmente per coloro i quali ultimamente si sono sentiti abbattuti un po’ da tutto. Attenzione però, non mancano Transiti pronti a mettere i bastoni tra le ruote. Infatti, dire che ci si ritrova davanti una settimana positiva, non significa che di conseguenza tutto sia facile e perfetto. Bisogna sempre fare i conti con la realtà concreta. Quadratura Sole-Giove, una comunicazione dura tra la Stella più luminosa dell’universo e il Pianeta dell’Energia vitale per eccellenza. L’entusiasmo potrebbe sfociare in un ottimismo cieco, il quale spesso non fa ponderare bene le scelte, e fa agire in maniera inconcludente.

Ecco perché è bene conoscere l’altro Transito Astrologico, perché è lì che è possibile trovare una risposta a questo importantissimo quesito: agire con spontaneità o ragionare?

Oroscopo dal 9, una settimana in cui… tutto è possibile!

E’ bene precisare che la spontaneità è sempre un rischio, una moneta che lanciata in aria dà sempre 50 e 50 possibilità di egual riuscita o perdita. Il punto è che in soccorso c’è quello che tutti vorrebbero sentirsi dire in questo momento: Trigono Venere-Giove, fare le cose significa farle con… facilità! Nella vita tutto è sacrificio, ma a volte quella piccola percentuale di riuscita viene regalata da un’energia che rende tutto possibile. Sogno e realtà sono una combo potente. Fuori la classifica della settimana secondo l’oroscopo dal 9 di settembre!

Oroscopo dal 9, la Triade vincente può giocare le sue carte migliori!

Ariete, Pesci e Sagittario sorridono alla Luna, alle Stelle, e a tutto il firmamento! Nonostante non si sentano ancora al 100% dopo le ultime sfide, in questa fase però possono ritrovare quel poco di serenità che tanto hanno desiderato e che è mancata alla fine dell’estate. Non c’è felicità assicurata, ma c’è la possibilità di fermarsi ed addentrarsi per un momento in una fase di tranquillità. Anche solo star sereni con i propri pensieri è per loro fonte di felicità. Si consiglia di dedicare questi momenti alle persone amate, coloro che mai hanno messo da parte la voglia di stare insieme.

Segue un Quintetto di sprovveduti, ma che posseggono le armi migliori

Gemelli, Cancro, Aquario, Toro e Scorpione stanno per addentrarsi in qualcosa di inaspettato, ma che è destinato a far per loro la differenza. Questo non significa che tutto sia bello a prescindere, ma questi amici hanno davvero la possibilità di sfoderare le carte migliori per poi conquistare piccole soddisfazioni. Liberi di agire e non solo: il loro cuore è finalmente… a posto! Dedicarsi al rischio potrebbe far nascere delle belle sorprese, soprattutto in amore. Per sentirsi vivi basta dar sfogo ai sentimenti, specialmente a quelli rimasti latenti, ma comunque presenti nelle notti insonni!

Conclusione con un Quartetto unico… ma che evolve più di tutti!

Bilancia, Vergine, Capricorno e Leone sono un po’ in bilico, forse più insoddisfatti che tristi. Probabilmente è però proprio la loro voglia di emergere e di andare oltre che viene placata da una realtà che non gli sta per niente bene addosso. Forse, la boccata d’aria che rivoluziona tutto al meglio è proprio l’arrivo di inaspettati cambiamenti. Questi possono fare la differenza e permettere loro di raggiungere importanti risultati. Crescita ed emozioni intense proseguono all’unisono. Si consiglia di non pensare alla perfezione, ma alla liberazione dal caos che a volte distorce la realtà. Libertà e tranquillità sono in arrivo con un pizzico di brio.