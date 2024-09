Intesa Sanpaolo, nuovi traguardi nel 2024: tantissimi primati

Intesa Sanpaolo si conferma come top del settore: l’istituto bancario ottiene nuovi riconoscimenti in questo 2024.

Dopo i traguardi tagliati nel 2023, Intesa Sanpaolo continua a confermarsi come top del settore, ottenendo nuovi importanti riconoscimenti. Attivo dal 2007 e nato dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., l’istituto si conferma al primo posto tra le banche europee per ESG.

La nuova classifica per questo 2024 stilata dalla società di ricerca specializzata Extel (già attivo, in precedenza, come Institutional Investor Research) ha messo in risalto tutto l’eccellente lavoro svolto anche quest’anno da Intesa Sanpaolo, per un riconoscimenti decisamente importante.

Inoltre, come ulteriore gratificazione, è stato premiato per il suo lavoro anche il Consigliere Delegato e CEO del Gruppo, Carlo Messina, così come Stefano Del Punta, da aprile Senior Advisor del CEO. Un successo a 360° gradi per Intesa Sanpaolo, che si appresta a chiudere l’anno in bellezza.

I riconoscimenti a Intesa Sanpaolo di Extel

Come sottolineato anche da LaPresse e comunicato in una nota da Intesa Sanpaolo, Extel ha confermato l’istituto bancario al primo posto tra le banche europee per gli aspetti ESG (strategia, engagement e disclosure); il riconoscimento viene ottenuto da Intesa Sanpaolo per il quinto anno consecutivo. Dati decisamente importanti, che sottolineano l’apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una vera e propria eccellenza italiana del settore.

Per quanto riguarda i premi individuali, invece, come si accennava Carlo Messina (Consigliere Delegato e CEO del Gruppo) è stato nominato come miglior Chief Executive Officer per la settima volta; tutto il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è poi classificato al primo posto tra quelli delle banche europee per la terza volta. Gioia anche per il Senior Advisor del CEO, Stefano Del Punta, eletto miglior Chief Financial Officer per l’ottavo anno consecutivo, e per il team di Investor Relations, (guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini) è risultato il migliore tra quelli delle banche europee per il settimo anno.

“E’ motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti tanto importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa. Questo è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di tutte le nostre persone, cui va il mio sentito ringraziamento, a un management team preparato e coeso, a un modello di business unico, ben diversificato e resiliente e a elevati investimenti in tecnologia” ha affermato pieno d’orgoglio, in una parte delle dichiarazioni, proprio Carlo Messina.