Oroscopo dal 2 all’8 settembre, chiarezza ed energia: l’Universo incoraggia, basta pessimismo!

Oroscopo dal 2 e come di consueto, fino al termine della settimana. Il pessimismo deve lasciar spazio alla forza: mai mollare, ricaricarsi!

A seguito di un fine agosto un po’ piatto e deludente, molte personalità dello Zodiaco hanno intenzione di calpestare con piena consapevolezza una nuova tappa della loro vita per ricominciare a viverla pienamente. Le delusioni, lo stress, uscire dalla zona di comfort, le paure quotidiane, possono davvero buttare a terra, e a volte è giusto così. Quindi, l’Oroscopo dal 2 sa bene chi ha toccato il fondo e chi ci sta lentamente arrivando, ma la cosa giusta da fare non è deprimersi. Armarsi di buona volontà, mente lucida, e chiarezza d’intenti: mai mollare, nemmeno quando tutto sembra perduto! Ecco i Transiti che condizionano la settimana, le Energie in campo, e la classifica dei segni dal più fortunato al meno, con tanto di previsioni astrologiche.

C’è necessità di una pausa per qualche amico dello Zodiaco, e sembra proprio assurdo dato che l’estate… è appena terminata! Purtroppo non tutti entrano in ferie nello stesso momento, e a volte è peggio aver a che fare con i propri problemi e guai della vita, piuttosto che lavorare. Entrano in gioco nuove energie che ripristinano parte della confusione della settimana passata. Ciò permette di prendere una boccata d’aria e riacquistare sanità mentale. Bisogna ricordare che la vita è preziosa nella misura in cui ci si apre alle sue innumerevoli possibilità. Non è sempre vittoria, ma è esistenza.

I primi Transiti a stravolgere un po’ il mood sono: Luna nuova in Vergine e Quadratura Marte-Nettuno, si bilanciano perfettamente. Da una parte concretezza e selezione, dall’altra forza e dinamismo, e perché no… c’è lo spazio anche per farlo sognando! Qualche fantasia potrebbe aiutare chi attualmente si sente totalmente schiacciato da un presente avvilente, che non gli appartiene, o che peggio non fa andare le cose come vorrebbe. I due pianeti della Guerra e del Sogno, possono interagire al meglio con la necessità di concretezza, ma solo se tutto avviene con calma e serenità.

Marte in Cancro e Quadratura Mercurio-Urano danno origine a giornate leggermente più piatte, ma dalle quali comunque si può comunque trarre qualcosa di buono. Gli Astri del Pensiero e dei Cambiamenti possono unirsi alla dolcezza, sensibilità, ed empatia del Cancro, basta che lo si faccia senza colpevolizzarsi troppo.

Quindi, ci si sente deboli, ma non tutta la calma e la pacatezza vengono per nuocere. Nel prossimo Transito c’è la risposta, con tanto di classifica e consigli, segno per segno.

Oroscopo dal 2, tutte le previsioni: la classifica è… sconvolgente!

Forza, vitalità, e qualche divieto per non rendere l’Energia così tanto esplosiva da fare terra bruciata: Opposizione Sole-Saturno rinvigorisce mente e corpo! Cosa fare davanti ad un’esistenza, prove, avvenimenti che non aggradano? Darsi una chance, continuamente, di ripresa grazie al coraggio di andare avanti, nonostante tutto. Non bisogna demordere, tentare il tutto e per tutto, persino in amore. Chi l’ha detto che vince chi fugge? I vittoriosi sono coloro i quali amano e hanno la pace nel cuore. Fuori la classifica della settimana con qualche consiglio.

Oroscopo dal 2, la Triade di vincenti non molla, che forza!

Gemelli, Aquario e Toro non perdono di vista il focus, sono inarrestabili, ma manca loro qualcosa per essere felici al 100%. Probabilmente questi amici hanno dato molto poco spazio alla dolcezza, che in realtà è qualcosa che li contraddistingue nel profondo del cuore, ma purtroppo spesso lo nascondono. E’ paura di fallire o necessità di aver spazio per sé stessi? Capita questa condizione, niente e nessuno, soprattutto in amore, può placare la passione di questi amici.

Segue un Quintetto di inarrestabili nevrotici: c’è tempo per la noia

Leone, Scorpione, Pesci, Bilancia e Ariete non hanno tempo, tutto scorre inesorabilmente e li pone in una situazione di grande sconforto. Il bello è che non stanno mollando, ma sentono che la terra cede sotto i piedi. Questa tristezza e sensazione di impotenza vanno canalizzate proprio nella direzione dell’impegno e della tenacia che tanto contraddistingue queste menti colorate e profonde. C’è tempo per buttarsi sul divano e non fare nulla scrollando il telefono. Adesso c’è lo spazio e la necessità di fare, senza paura di non farcela. Dalle esperienze andate a male si impara comunque, è peggio non farle!

Conclusione con un Quartetto di segni che farebbe meglio… a starsi a casa!

Sagittario, Cancro, Vergine e Capricorno non se la passano per niente bene. Complice un cielo che sembra loro avverso, ma non perché qualcosa gli vada male, ma per il semplice fatto di non sentirsi in sintonia con le proprie Energie e quelle del prossimo. C’è un muro che oppone, come se fosse insormontabile. Chi ha detto che si può rinascere dalle ceneri, forse non ha capito che la più grande sofferenza è quando le fiamme bruciano e annullano la persona. Quindi, dato che si è passato il peggio, rinascere è un semplice passo, il fuoco latente deve venir fuori per costruire sulle polveri passate.