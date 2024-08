Pirelli Elect, successo incredibile per lo pneumatico per auto elettriche e ibride

Più di 500 le omologazioni ottenute da Pirelli sui pneumatici Elect, dall’anno del lancio a oggi: successo incredibile per l’azienda.

Pirelli continua a confermarsi leader del settore dei pneumatici e, nello specifico, il grande lavoro svolto nel settore EV: dall’anno del lancio (il 2019) ad oggi, sono state infatti 500 le omologazioni ottenute da Pirelli Elect, che si distinguono per una specifica tecnologia in grado di valorizzare le specificità delle auto elettriche e ibride plug-in.

Sul traguardo ottenuto dal particolare tipo di pneumatico è intervenuto direttamente (come riportato da LaPresse) lo Chief Technical Officer di Pirelli, Piero Misani, che ha espresso tantissima soddisfazione e sottolineato come, il numero di omologazioni ottenute, confermi la validità della strada intrapresa dall’azienda.

Nello specifico, ben sette Case auto su dieci nei segmenti Premium e Prestige hanno scelto i pneumatici Pirelli dedicati a BEV e PHEV1, sfruttando tutti i benefici che i Pirelli Elect sono in grado di offrire alle automobili sulle quali sono montati.

Grandissimi successo dei Pirelli Elect, tra innovazioni e risparmio

Il successo ottenuto dagli pneumatici Pirelli Elect è dato da diverse caratteristiche portate in dote dal prodotto, che offrono vantaggi alle auto che li montano. Ad esempio, grazie a una resistenza al rotolamento ridotta, questi pneumatici permettono di aumentare in maniera significativa l’autonomia dell’auto: i numero parlano di circa 50 km di percorrenza in più.

Questo dato, che rende l’automobile decisamente più performante, va a influire anche sulla spesa annua dell’automobilista, dato che viene calcolato un risparmio sulle ricariche fino a 150 euro all’anno. I vantaggi dati dai Pirelli Elect, sempre come riportato da LaPresse, non finiscono però qui. Mescole innovative garantiscono agli pneumatici maggiore aderenza, mentre le strutture rinforzate permettono di far fronte ai carichi delle auto EV; questi due elementi sono decisivi nelle percentuali d’usura, ridotta fino ad un 20%.

La tecnologia degli Elect impatta anche sul comfort acustico, migliorandolo del 20% all’interno dell’auto. Dettagli decisamente indicativi della qualità Pirelli, con la tecnologia Elect che ha fatto il suo debutto sui P Zero della prima generazione di Porsche Taycan; ad oggi sta via via integrandosi in sempre più pneumatici Pirelli, con l’azienda sicuramente intenzionata a continuare a migliorare il suo prodotto per garantire risultati ancor più sorprendenti di quelli già ottenuti.