Oroscopo dal 12 al 18, fuori le previsioni del “non fare”: attenzione a come si reagisce questa settimana… sono guai!

Oroscopo dal 12 mette paura anche i più temerari, non c’è tempo: litigi, incomprensioni e dubbi inesplicabili assalgono le menti!

Prudenza, convinzioni che non “convincono più”, e attenzione al proprio operato: questo è un trinomio pericoloso per l’Oroscopo dal 12! Niente buone nuove, ci vuole davvero una mente di ferro per affrontare la settimana in questione. Ciò non significa dover far fronte solo con cose brutte, ma è vero che il mese di agosto sta portando solo distrazioni e poca concretezza. Sarà che si è scelta la strada sbagliata, o che non si è ancora accolto il destino nelle proprie mani? Fuori le previsioni e la classifica settimanale!

L’aria che tira non fa piacere agli ansiosi, turba nel profondo i nervosi, e demoralizza non poco chi è più sensibile. Dalla tempesta però viene sempre fuori qualche raggio di sole, e alcune fonti di luce stanno per arrivare. Bisogna tenere duro e non mollare, specialmente perché è proprio nel cuore di chi lotta che non c’è sconfitta. Parole di circostanza? No, si tratta di cogliere la propria spiritualità e di metterla in atto nel modo più proficuo per sé stessi.

Congiunzione Marte-Giove, Pianeti Guerra e Vitalità, a cui segue Mercurio in Leone, Astro del Pensiero su un segno di fuoco combattivo ed energico. Questo primo quadro astrologico fa ben pensare che a volte limiti e difficoltà vanno superati con un briciolo di ottimismo. Ci sono ancora i “blocchi” della scorsa settimana, ed il punto è proprio che “vecchi dubbi” riaffiorano. Per questo l’entusiasmo viene come stoppato. Parte di quella spensieratezza e visione del reale battagliera vengono distrutte da situazioni che ancora non hanno trovato soluzione.

Come già detto nelle precedenti previsioni, non è il momento di avere risposte, ma di vivere il cambiamento interiore che si riflette nelle zone d’ombra esteriori. Significa schiarire laddove non ci si è mai trovati: situazioni e persone nuove. Alcune di queste possono rivelarsi, nonostante lo spavento iniziale, qualcosa di speciale.

Segue la Quadratura Marte-Saturno che aggiunge un po’ di pepe: reazioni spropositate mettono in guardia! C’è chi a causa del forte temperamento, commette qualche errore nei gesti. L’avanzare dell’Astro dei Cambiamenti poi, contribuisce a confondere qualche idea, dato che ci si sente in un vortice di emozioni poco chiare. Non bisogna disperare però, perché il prossimo Transito dà qualche consiglio per affrontare al meglio questa baraonda.

Oroscopo dal 12, come far fronte a tutto? Lo svelano le Stelle!

Tutto sembra scorrere in maniera impercettibile, è come se ci si sentisse spettatori della propria vita. Al contempo però la frustrazione aumenta dato che si prova un’energia che “non esplodendo” rimane in corpo come un nodo in gola. Allora, cosa si fa? Non reagire, aspettare, e attendere tempi migliori. A dirlo sono le Stelle, la nuova Quadratura Mercurio-Urano mette in gioco i due Astri che in questo momento non aiutano a compiere gesti, ma a rimandare a tempi migliori. Questo non significa restare passivi alla vita, ma attendere per fare le scelte sentite nascoste nel profondo del cuore. Classifica dei segni, dai più fortunati ai peggiori!

Oroscopo dal 12, la Triade fortunata sorride dopo tanta tristezza!

Ariete, Pesci e Gemelli ritornano in carreggiata nonostante tutti i dubbi. L’aspetto più interessante di questi amici, è che sanno esattamente cos’è che vogliono, il problema è giungere ad una piena conciliazione tra mente e cuore. E’ come se ci fosse sempre un po’ di insoddisfazione a livello emotivo ed al tempo stesso il cervello non riesca ad indirizzare l’energia nella via dell’autorealizzazione. Essere incompresi si può, ma errare solo per paura di “andare oltre”, è una grossa pecca: mettersi in gioco, e se non va, vuol dire che doveva andar così!

Segue un Quintetto di amici con le idee chiare, ma con paura ad agire

Leone, Scorpione, Toro, Capricorno e Sagittario sono i più fifoni della settimana, complici alcuni eventi che li hanno fatti sentire poco sicuri delle proprie possibilità. Fallire va bene, ma non riprovarci perché si è “prevenuti”, è un peccato. Il vero perdente è chi smette di provare. Inoltre, c’è da considerare che meno si fa, maggiore è la paura prossima nell’agire. Fa temere il peggio non essere al 100%, ma a volte è proprio quando si temono scenari apocalittici che invece ci sono delle sorprese da non sottovalutare. Coraggio, energia e passione sono i punti forti che aiutano questi segni a conquistare i loro obiettivi.

Conclusione con un Quartetto di “complicati”… tutta colpa dei sentimenti!

Cancro, Vergine, Bilancia e Aquario sono in balia di un uragano di emozioni che poco donano loro lucidità e compostezza. E’ chiaro che davanti a situazioni traumatiche e complesse si potrebbe dare il peggio, ma c’è una verità che molti sottovalutano. Che è proprio quando si tocca il fondo che si acquisisce l’energia per dare il meglio, specialmente davanti le avversità. Solo chi ha sofferto da morire potrà essere felice da scoppiare. Credere in sé stessi è il primo passo, poi segue la condivisione di ciò che c’è di bello nel proprio cuore, allora si vince su ogni delusione.