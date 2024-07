Yacht Club de Monaco, il dibattito sul ruolo dell’idrogeno per una nautica sostenibile

Il dibattito sul ruolo dell’indrogeno per una nautica sempre più sostenibile: la tavola rotonda alla Monaco Energy Boat Challenge.

L’undicesima edizione della Monaco Energy Boat Challenge è stato un evento davvero incredibile per lo Yacht Club de Monaco e, come al solito, ha fatto mettere in msotra tantissimi giovani studiosi talentuosi; parallelamente, però, si è anche discusso di soluzioni e carburanti che possano far diventare il settore della nautica sempre più sostenibile.

Oltre alla conferenza svoltasi sotto l’iniziativa Monaco Capital of Advanced Yachting, durante la quale si è parlato del ruolo del metanolo per raggiungere l’obiettivo zero emissioni, oppure dell’eventualità di un reattore nucleare a bordo.

La manifestazione, come riportato da LaPresse, ha però ospitato anche una tavola rotonda relativa al ruolo dell’idrogeno nel settore marittimo e della nautica da diporto; organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, dalla Transizione Energetica di Monaco e dallo Yacht Club de Monaco, quest’anno la tavola rotonda è arrivata alla sua quinta edizione.