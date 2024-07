Oroscopo dal 1 al 7, benvenuto luglio: sobrietà, misura e serietà… anche i più pazzi mettono la testa a posto!

Oroscopo dal 1 luglio, cosa aspettarsi dal mese più romantico? Niente dolcezze, sogni infranti e verità… nuda e cruda!

Il calore dell’estate dovrebbe scaldare persino i cuori più intorpiditi dal freddo, ma nel bel mezzo della stagione avviene l’impensabile: tutto diventa austero! Rapporti, situazioni e persino le emozioni son compresse e trattenute. Non c’è spazio per illudersi di qualcosa che non c’è, o peggio, non c’è mai stato. Soprattutto arriva il momento di ponderare bene le scelte: si può dare inizio a qualcosa di importante. Oroscopo dal 1 al 7 luglio, settimana intensa, ricca di sfaccettature, e perché no… sorprese del tutto inaspettate, ma senza impazzire. Anche se non ci sono colpi di testa, c’è comunque la possibilità di stupirsi. Specialmente se qualcuno di inaspettato, prende la strada della retta via. Transiti, classifica e previsioni, dal segno migliore al peggiore.

Si prospetta una settimana del tutto inaspettata. Chi avrebbe mai potuto immaginare che dopo un giugno all’insegna dell’emozione, la fase iniziale di luglio si rivelasse così tiepida? Niente caldo, altrettanto freddo, ma il neutro. A volte, è vedere dalla zona grigia e sostare un po’ in quest’ultima, che si genera un’evoluzione importante. Auto-progresso è ciò a cui aspirano le personalità dello Zodiaco, specialmente quando entrano in gioco i più battaglieri.

C’è un po’ di lentezza stemperata da un mood molto mite, e senza illusioni. Sognare è alla base della crescita personale, ed in questo momento un po’ di verità “nuda e cruda” fa soffrire i più sensibili. Dalla loro, i segni con più concretezza e con energie statiche, riescono a dare il meglio. Complice il pianeta del Sogno, Nettuno, il quale inizia il suo moto Retrogrado. Significa che va più lento, non muove al contrario, e di conseguenza ciò che ispira le illusioni più profonde, è come se fosse bloccato. In certi casi, è finalmente quel che serve per smettere di perder tempo, ed iniziare qualcosa di importante.

Dopo tanta accelerazione emotiva quel che ci vuole un po’ di stasi. In certe situazioni è proprio nella noia, la zona grigia sopracitata in cui non “c’è molto”, che ci si riallaccia con ciò che si era perso. Qualcuno ritrova sé stesso, altri scoprono qualcuno di speciale che presto rivoluzionerà la vita. Segue Opposizione Mercurio-Plutone e Trigono Venere-Saturno: Astri del Pensiero, Metamorfosi, Amore e Rigor di Logica, tutti insieme conducono a qualcosa di importante per alcune coppie.

Vuol dire che la serietà dà lo spazio a scelte importanti, e ad una tranquillità tale da poter diventare felicità. Compiere scelte importanti in questa fase, è ciò che può fare bene all’animo. Altri due Transiti però, lasciano sperare qualcosa di più!

Oroscopo dal 1 al 7, come reagire a tanta freddezza?

Serietà non vuol dire totale assenza di sentimenti. In realtà ci sono, ma risultano concreti e stabili come non mai. Luna in Cancro e Congiunzione Marte-Saturno, entrano in gioco il segno della generosità e le emozioni per eccellenza, e l’astro della Guerra. Significa che durante la settimana giunge un po’ di dolcezza, la quale va investita in ciò che conta davvero e fa bene al cuore. Scelte importanti meritano profondità, devozione e sicurezza. La grinta del Pianeta Rosso conferisce quel coraggio che manca a chi ha titubato e temporeggiato per tutto questo tempo. Ecco i segni con la loro classifica, dai migliori ai peggiori!

Oroscopo dal 1, la Triade vincente ha capito tutto: migliorano a vista d’occhio

Vergine, Capricorno e Sagittario, possono e devono tutto, perché arriva il loro momento migliore. Temerari e decisi, alle volte anche un po’ troppo cinici con loro stessi. In questa settimana possono davvero raggiungere quel che fa bene loro al cuore. Anche un segno pazzo come quello di fuoco ha bisogno di un po’ di “stabilità”, perché evidentemente è arrivato il momento… di mettere la testa a posto! Gli altri due sono facilitati, ma in questa fase sono tranquillizzati nell’esprimere la parte più tenera che spesso celano. Si consiglia di lasciarsi andare e abbandonare una volta per tutte, i cattivi pensieri.

Segue un Quintetto di complicati, ma c’è una soluzione al peggio

Ariete, Cancro, Bilancia, Aquario e Pesci, sono nella zona “grigia” più di tutti gli altri segni, e questo può voler dire tutto. Se giocano bene le loro carte, senza scoraggiarsi, possono conquistare qualche obiettivo, ed essere davvero felici. A volte, non serve puntare chissà dove, in certi casi è bene riconoscere che non si può esser perfetti, come non è giusto non darsi delle chance di fallimento. Va bene così, non essere i migliori, ma essere amati per ciò che si è. Sarebbe meglio combattere, senza mollare, ma soprattutto senza vivere in balia di emozioni tossiche: rilasciare la negatività!

Conclusione con un Quartetto poco furbo, meglio stare attenti alle Stelle

Toro, Gemelli, Scorpione e Leone, c’è poca concretezza d’intenti, ed alcune “passioni sregolate” possono rovinare tutto ciò che hanno di bello. Senza timore è meglio affrontare ciò che turba, perché a lungo andare questa pietrina sotto il letto, può diventare un macigno che già pesa sul cuore, e probabilmente potrebbe peggiorare tutto, dalle relazioni amorose a quelle lavorative. Mettersi in gioco senza pretese, soprattutto chiarire ciò che sta facendo soffrire. Il consiglio migliore della settimana è aprirsi, basta chiudersi a riccio e ostinarsi a dir di no, specialmente all’amore… se perduto, non si ritrova più!