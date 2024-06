Erling Haaland in vacanza Capri: sul superyacht con amici e fidanzata

Erling Haaland si gode le vacanze durante Euro 2024 e sceglie come meta Capri: eccolo sul superyacht con amici e fidanzata.

La mancata qualificazione della Norvegia a Euro 2024 ha impedito ad Erling Haaland di essere tra i protagonisti della competizione continentale; come molti altri calciatori rimasti a casa, dunque, l’attaccante del Manchester City si sta godendo questo periodo di vacanze prima di andare in ritiro col club e iniziare la nuova stagione.

Il classe ‘2000 ha chiuso la scorsa stagione con 38 gol in 45 presenze, numeri da record che hanno permesso al Manchester City di vincere la Supercoppa Europea, la Coppa del mondo per club e anche la Premier League.

Anche il prossimo anno, Haaland ha tutta l’intenzione di confermarsi, per guidare i Cityzens alla conquista della seconda Champions League e, magari, anche per candidarsi a favorito come prossimo vincitore del Pallone d’Oro. Al momento, però, ci sono solamente momenti di relax e divertimento con amici e fidanzata: eccolo così sul megayacht a Capri.

Haaland in vacanza a Capri sul megayacht: imbarcazione davvero da mozzare il fiato – FOTO

Come si vede dalle foto riportate da LaPresse, Haaland ha deciso di passare parte di queste vacanze estive nella nostra Italia, nello specifico a Capri; il golfo di Napoli fa quindi da location al megayacht del calciatore, un Custom Line Navetta 38 M/Y Telli potente ed elegante, i cui interni (come si legge nella descrizione del modello su yachtcharterfleet.com) sono stati firmati da Antonio Citterio e Patricia Viel, mentre il ruolo di exterior design è stato svolto da Filippo Salvetti.

Insieme a lui, come si vede dalle foto, la fidanzata Isabel Haugseng Johansen (anche lei ex-calciatrice e lontana dai social) e alcuni amici; tanto amore e divertimento per l’attaccante, che con la sua splendida imbarcazione si sta godendo le meraviglie che solo il golfo di Napoli è capace di dare.

In tanti, in questo periodo, avrebbero preferito vederlo calcare i campi tedeschi a Euro 2024, ma per questa edizione Haaland deve accontentarsi di vederli a casa o, come in questi giorni, direttamente sul suo megayacht; mentre punta alla prossima competizione internazionale con la sua Norvegia, è intanto prontissimo a guidare il City a suon di gol.