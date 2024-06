Oroscopo dal 24 al 30: attenzione al ritorno di Saturno contro, ma in amore…c’è di più!

Oroscopo dal 24 fino a fine mese, l’aria si surriscalda e con essa il cuore e i nervi. L’Universo parla d’amore intenso, chi sa accoglierlo?

Accogliere è la parola chiave della settimana, perché secondo nell’Oroscopo dal 24 al 30 c’è molto da scoprire, e qualcuno impara anche qualcosa. Emozioni che tramutano in sentimenti fanno venir le farfalle allo stomaco, ma quanti sono davvero in grado di favorire le migliori vibes? Accogliere il destino e diventarne padroni, è la svolta per delle personalità nello specifico. I Transiti e le Previsioni della settimana parlano chiaramente, ma attenzione ai nervi, perché Saturno contro, e non solo lui, causa non poche difficoltà… Ecco chi sono i segni peggiori e i vincenti della settimana… ci sono previsioni per tutti!

La fine del mese si avvicina, e quasi si rimane senza parole per quanto tutto sia andato veloce. C’è stato lo spazio per la crescita in seguito ad alcuni fallimenti, ma è quello della scoperta che fa sentire vivi, passo dopo passo. Non c’è soluzione ad un cuore che pena, se non l’unione con chi ama, ma da questa settimana secondo l’Oroscopo dal 24, ci sono ottime possibilità anche solo di avvicinarsi alla persona speciale. Attenzione però, non è detto che sia facile, perché Saturno è contro.

Trigono Mercurio-Saturno, Astri del Pensiero e del Rigor di logica, si pretende di sapere la risposta ai perché più importanti, ma con Saturno prima immobile e poi Contro, ci sono meno chiarezze sul cammino di ognuno. La questione verte tutta attorno a cuori che non si danno pace, perché chi è innamorato vorrebbe conquistare il suo sogno più grande. Sia che si tratti di corteggiamenti che di coppie solide, con sogno profondo si intende il pieno appagamento erotico ed emotivo. Ma senza certezze non ci si muove. Il punto è proprio questo, con Saturno Retrogrado, che si muove più lentamente, non si può sperar di aver chiariti i dubbi.

Si può affrontare ciò che viene con grande positività e propositività, e questo significa non dannarsi per la mancanza di risposte. Sono poi le intenzioni di ognuno a dare quel “che manca” al disvelamento dei sentimenti più profondi. Dispiegare le intenzioni e lasciarle andare significa vivere senza costrizioni di pensiero questa fase.

Ad aiutare ciò è il Sestile Marte-Venere, Pianeti della Guerra e dell’Amore, mettono le basi per vivere un’emozione intensa e profonda, quella che non si dimentica. E’ un momento propizio per i rapporti: quanti sanno approfittar di ciò? Il Transito di fine settimana dà la risposta essenziale.

Oroscopo dal 24, la risposta d’amore… è in questo Transito!

Lasciati andare i pensieri ossessivi e fatto seguito ad un’intenzione d’amore profonda, arriva il momento di sfoderare l’arma più potente: l’originalità. Ognuno è speciale e unico nel suo genere, lo suggerisce il Sestile Mercurio-Urano, Astri del Pensiero e delle Rivoluzioni, quest’ultimo nello specifico indica “le cose originali.” In questo modo, favorendo le energie più caratterizzanti di ognuno, si può segnare l’inizio di un rapporto indimenticabile. Chi non ha fiducia in sé stesso e nel destino, perde le occasioni che come Stelle disseminate nel cielo, ricordano che sognare e agire sono le due azioni chiave per la conquista dei propri obiettivi.

Oroscopo dal 24, la Triade fortunata deve agire… adesso o mai più!

Bilancia, Toro e Scorpione, è giunto il momento di mettere da parte l’ossessione per le cose inutili, e dar così spazio alle priorità. C’è tempo per riposarsi e riflettere, perché è nel presente che devono agire, così da conquistare ciò che desiderano da molto. Niente inquietudini, ossessioni o preoccupazioni, si dà spazio alle cose belle che rinvigoriscono. Sarebbe meglio passare quanto più tempo possibile con le persone amate e che sono maggiormente in connessione con lo spirito più profondo di queste personalità.

Segue un Quintetto di mediocri, ma questi segni hanno un asso da giocare!

Ariete, Gemelli, Leone, Vergine e Pesci, non si danno pace: vedono tutto in salita, ma dopo ogni fatica, sono consci che niente di quanto hanno vissuto, è sprecato. Si tratta di personalità che hanno a cuore i propri sogni, senza mettere del tutto da parte chi amano. E’ arrivata però quella fase di consolidamento. Se qualcosa non è andato come previsto, forzare ed insistere secondo i propri desideri il destino a volte avverso, è quello che gli permette di andare oltre. Niente ansie e scleri, solo leggerezza.

Conclusione con Quattro amici che potrebbero, anzi devono… far meglio!

Sagittario, Capricorno, Cancro e Aquario continuano a perseverare nei loro errori pur ostentando perfezione. Non si può esser pronti a tutto, e davanti l’imprevisto fuggire. L’aspetto più interessante in questa loro fase di ripresa consta proprio nell’esplorare quanto più possibile nuovi orizzonti, soprattutto se si fallisce, anzi… meglio! Si consiglia di lottare per quei legami che fanno bene al cuore, mettendo definitivamente da parte quelli che lo inaridiscono. C’è troppo tempo per chi non merita, meno che per sé stessi.