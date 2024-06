Nautica sempre più green: il Sea Index implementato in 15 porti

Ben quindici porti decidono di implementare il Sea Index lanciato da Yacht Club de Monaco nel 2020: nautica sempre più green.

Yacht Club de Monaco si conferma una forza trainante nel mondo della nautica internazionale, non soltanto per le novità tecnologiche e le competizioni sportive, ma anche per l’interesse e le concrete azioni effettuate per rendere il settore sempre più green e attento all’ambiente.

Tra le tane iniziative a sostegno dell’ambiente, nel 2020 (nell’ambito dell’approccio collettivo ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’) lo Yacht Club de Monaco ha lanciato il Sea Index, diventato in poco tempo un punto di riferimento per valutare le emissioni di CO2 degli yacht di oltre 25 metri.

Proprio per questo, come riiporta LaPesse, ben quindi ci porti situati tra Mentone, Saint-Tropez e Bonifacio in Corsica hanno annunciato di voler implementare la loro struttura con il Sea Index; un grande successo per lo YCM e soprattutto per l’ambiente.

Sea Index in quindici porti, arriva l’annuncio: la soddisfazione dello Yacht Club de Monaco

L’annuncio dei porti sul Sea Index ha sicuramente reso felice ed orgoglioso il presidente dello Yacht Club de Monaco, il principe di Monaco Alberto II. “Il Sea Index è diventato uno strumento essenziale. E vorrei che ora andassimo ancora oltre misurando le altre emissioni di gas serra e l’inquinamento acustico che rappresenta una delle maggiori preoccupazioni” sono state infatti le sue parole (riportato sempre da LaPresse).

Il principe è parecchio soddisfatto della volontà dimostrata di progredire tutti insieme verso una nautica sostenibile, così come tutte le persone che hanno lavorato al progetto e che collaborano costantemente con lo YCM. “Questa collaborazione segna il riconoscimento del lavoro svolto dal Sea Index sin dal suo lancio. Il nostro obiettivo è quello di federare porti e marine in tutto il Mediterraneo e oltre, creando una rete di territori impegnati” sono state invece le parole aggiunte dal segretario generale dello Yacht Club de Monaco, Bernard d’Alessandri.

Data l’imponente crescita della nautica da diporto (la flotta di yacht di oltre 30 metri è aumentata di sei volte negli ultimi 35 anni e, la metà, pare sia attirata ogni anno dal Sud della Francia) l’implementazione del sistema di rating in 15 porti del bacino del Mediterraneo è una grandissima opportunità per rispondere alle esigenze del settore. Grazie al sistema, i porti e le marine aderenti potranno assegnare gli ormeggi, soprattutto in alta stagione, alle imbarcazioni che hanno il minor impatto ambientale.