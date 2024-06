Avete mai sentito parlare di prugne Umeboshi? Ecco cosa sono (e le loro proprietà)

Le prugne Umeboshi hanno delle proprietà molto importanti, le hai mai sentite nominare? Dopo aver letto questo articolo, non potrai fare a meno di acquistarle, non c’è alcun dubbio.

Le prugne Umeboshi vengono dal Giappone e si chiamano così perché, in lingua giapponese, questo è il risultato di due parole: “ume” (prugna) e “boshi” (essiccare). A differenza di quanto si possa pensare, la loro reale origine è cinese, ma sono diventate conosciute quando i giapponesi hanno iniziato ad inserirle nella loro cucina. Il frutto viene raccolto all’inizio della stagione estiva, di solito tra la fine di giugno e l’inizio di luglio ed ha un colore verde.

Una volta effettuato il raccolto, queste prugne vengono lasciate nell’acqua per una notte intera, in modo da disperdere un fastidioso retrogusto amaro. La mattina successiva al raccolto, le prugne Umeboshi vengono inserite in alcuni contenuti e conservate al fresco e al buio. Quando inizia il processo di fermentazione naturale, bisogna estrarre il succo che c’è all’interno del frutto. La caratteristica più importante delle prugne Umeboshi riguarda le sue proprietà, davvero molto particolari.

Prugne Umeboshi: perché è importante mangiarle

Le prugne Umeboshi sono ricche di vitamine A, C, E e contengono minerali come potassio, ferro, magnesio e potassio. Queste prugne sono ricche di acidi organici, come l’acido fosforico e quello citrico, la cui concentrazione è tre volte maggiore rispetto a quella che si trova nei limoni. Le prugne Umeboshi permettono una migliore decomposizione degli acidi nocivi e sono fondamentali per chi fa attività sportive. Uno degli acidi che queste progne riducono, ad esempio, è l’acido lattico.

Sono ricche di antiossidanti e, per questo motivo, possono aiutare chi ha problemi al fegato o all’intestino. Le prugne Umeboshi permettono al fegato di ottenere un’azione detossinante e proteggono le cellule epatiche dai danni ossidativi. Inoltre, hanno grandi capacità antinfiammatorie, quindi aiutano anche il fegato e favoriscono la salute in generale. Inoltre, chi mangia queste prugne ogni settimana può ottenere una capacità di digestione nettamente migliore.

Essendo molto ricche di sodio, possono aumentare la pressione sanguigna nelle persone che soffrono di ipertensione, quindi non tutti devono mangiarle. Prima di iniziare a consumarle, sarebbe meglio chiedere l’opinione del proprio medico o di un nutrizionista. Le prugne Umeboshi hanno molte funzioni positive per l’organismo, ma possono creare problemi a chi soffre di patologie legate a problemi cardiaci. Inoltre, il potassio presente in queste prugne potrebbe dare fastidio anche a chi soffre di patologie renali.