Oroscopo dal 17 al 23, dubbi arcani: la dolcezza può esser capita? Spazio ai sentimenti!

Oroscopo dal 17, cosa significa “capire la dolcezza?” E’ dietro aspetti semplici che i cuori si incasinano, soprattutto per questi segni.

Per tutta la settimana vige un mood alquanto strano e dagli Aspetti complessi, ma è proprio alla fine della riflessione che arriva qualche risposta. In certi casi si tratta proprio di rivelazioni inedite, in altri di stravolgimenti che pesano su un cuore già ferito. Curare le pene d’amore con altro amore non è sempre la mossa giusta, ma alle volte alleggerirsi con spensieratezza e dolcezza, può esser quel che può fare la differenza. Non serve “osare”, ma iniziare a capire, valorizzando appieno quanto un po’ di zucchero dalle Stelle, possa alleviare qualche sofferenza. Analisi dei Transiti della settimana e previsioni, segno per segno.

Come polvere di zucchero le Stelle si fanno ammirare in cielo come un plumbeo sogno, rimanendo però della consapevolezza che son loro stesse ad osservare l’imprevedibilità dell’umano. Si tratta come sempre di punti di vista tra il “noi” e “l’Universo”. Durante la settimana dell’Oroscopo dal 17 fino al 23, non si parla di altro se non di prospettive. E’ proprio nella dimensione della percezione che si cerca di capire qualcosa, quasi come se fosse un’ossessione, ed è qui che si compie il primo passo falso.

Venere-Mercurio in Quadratura con passaggio dal segno del Cancro, cosa può voler indicare? Il pianeta dell’Amore e quello del Pensiero comunicano con qualche difficoltà, perché i sentimenti convergono verso la direzione della comprensione. Peccato che di chiaro nelle vite sulla Terra, ultimamente, c’è poco e niente. I confini delle relazioni si intersecano e sembrano non trovare un collante tale da potersi definire nemmeno vicini.

Ad ampliare questa sensazione, intensificandola, c’è il Passaggio del Sole nel segno del Cancro con un’altra Quadratura con Nettuno. Entra in gioco l’Astro del Sogno, e questo può voler dire solo una cosa: dire dolcezza, non significa necessariamente “capire”, perché le illusioni sono codici da decifrare. A volte, un sentimento può essere indecifrabile, ma comunque si dispiega, e come il suo modo è in divenire, tutto il resto viene da sé.

E’ proprio qui che arriva la maggior confusione, perché il Sestile Marte-Mercurio, Astri della Guerra e del Pensiero, dialogano tra loro rendendosi conto che serve capire, ma senza imporsi con aggressività. Tempo al tempo, tutto si dispiega, ma è nel Transito successivo che arriva una risposta tanto attesa.

Oroscopo dal 17, la risposta è in questo Transito!

La dolcezza non può esser capita, la si vive e basta. Dietro però c’è una riflessione-guida per i segni dello Zodiaco: capire equivale a comprendersi, di conseguenza significa che è arrivato il momento di accettare le proprie zone d’ombra con equilibrio. A fortificare questa considerazione è la Luna in Capricorno che grida all’Universo intero la necessità di comprensione, ma di farlo con maggior lucidità. Se l’emozione ha regnato sovrana durante la prima parte della settimana, verso la fine, è bene far tesoro dei sentimenti provati, perché solo quando si prova qualcosa di forte si può agire rispettando i desideri del proprio spirito.

Oroscopo dal 17, fuori la Triade vincente, finalmente una gioia!

Cancro, Aquario e Leone, giungono nella loro Era più splendente. Le sofferenze passate non fanno altro che irrobustire la loro essenza: vantano di uno spirito inarrestabile. Arrivano delle gioie, ma non vanno analizzate, devono esser vissute per come vengono, perché lo spazio per la sorpresa è quello che rende la vita territorio di felicità. Si consiglia di lasciarsi andare e di vivere momenti leggeri con personalità propositive, a volte è nell’imprevisto che arriva qualcosa di speciale.

Segue un Quintetto di squattrinati, c’è una soluzione… forse!

Bilancia, Toro, Scorpione, Sagittario e Capricorno non ne stanno facendo una giusta, infatti i guai abbondano. Non sono soliti a mantenere un atteggiamento coerente, nemmeno i due amici sotto l’elemento delle Terra. Ciò accade perché si fanno cogliere dalle sorprese, e a volte fuggono laddove invece vorrebbero restare, magari anche in un caldo abbraccio. La cosa migliore da fare è prendersi una piccola pausa dalle emozioni intense, e trovare dei momenti di relax per impersonare la parte più bella di sé: quella genuina in pieno contatto con la natura.

Conclusione con un Quartetto di casinisti, il cuore… sta impazzendo!

Ariete, Gemelli, Vergine e Pesci sono sempre nel posto sbagliato al momento peggiore, non ci sono dubbi. Non riescono proprio a mettere in relazione le loro “Stelle più belle”. La vita è fatta di tempismo, ed ultimamente si sono resi conto che stanno arrivando in ritardo laddove invece vorrebbero essere più in anticipo. Sarebbe meglio dare spazio al cuore, senza strategie o vie strane, ma perseguendo ciò che rende tutto più semplice: condividere sé stessi, senza limitazione alcuna. Chi è speciale, può fare qualsiasi cosa, senza perdere mai di vista gli obiettivi.