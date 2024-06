Il primo varo nel nuovo cantiere Ferretti Group di Ravenna: l’evento

Il grande evento per il cantiere Ferretti Group di Ravenna: arriva il primo varo con un battesimo in mare davvero importante.

Dopo l’acquisto da parte del Ferretti Group lo scorso marzo 2023, il sito produttivo di Ravenna è diventato un vero e proprio punto di riferimento per il settore nautico; già dallo scorso dicembre, infatti, sono state avviate le prime produzioni e, al momento, sono 5 le imbarcazioni in lavorazione.

Il cantiere è destinato ad occupare ben 100.000 mq e diventerà pienamente operativo nella prima metà del 2025; intanto, mentre continua il lavora sulle imbarcazioni, il gruppo festeggia il primo varo con un evento importantissimo.

Come riportato da LaPresse, infatti, allo scalo di varo debutta con il battesimo del mare Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love, la quarta unità del maxi flybridge destinata a un armatore sloveno ; la cerimonia (che ha visto la presenza dell’armatore insieme alla propria famiglia) è stato un grandissimo evento che segna un inizio importantissimo.

Primo varo nel nuovo cantiere Ferretti Group di Ravenna il battesimo del mare del Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love

Il battesimo del mare ha senza dubbio dato grandissima soddisfazione a tutto il gruppo, che attraverso le parole dell’amministratore delegato Alberto Galassi ha voluto sottolineare i grandi risultati dati dal progetto. “Sintetizzando, siamo cresciuti in bellezza. Siamo qui a Ravenna per fare il primo passo di un percorso lungo, ma non in termine di durata per il completamento del cantiere, ma per la vita di questo posto, che sarà lo stabilimento più importante con i suoi 100mila metri quadrati” sono state le parole di Galassi.

Il ceo, come riporta ancora LaPresse, ha poi sottolineato come la produzione sia già attiva con tanti lavoratori e ditte esterne che collaborano, ma che l’espansione non è finita. “Al momento abbiamo 80 lavoratori diretti e arriviamo a 200 considerate le ditte esterne. Crescerà il numero fino a arrivare a 700, forse anche più. Quindi diventa un sito produttivo molto importante” ha dichiarato.

Davvero un grandissimo traguardo quello raggiunto con il battesimo del mare del Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love, imbarcazione dalla lunghezza fuori tutto di 26,97 metri (88ft 6in) e un baglio massimo di 7,33 metri (24ft 1in); la sua produzione è il frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto (presieduto da Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group) e l’exterior design a cura dell’architetto Filippo Salvetti. La progettazione degli interni è stata invece opera dello studio di design Ideaeitalia.