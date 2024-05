Oroscopo dal 20 al 26 maggio: Energia curiosa e inarrestabile, settimana fortunatissima per questi segni

Oroscopo dal 20 fino a fine settimana, momento perfetto per mettersi in gioco: curiosità, perspicacia e intesa mentale, cambia tutto.

Tenersi forti, perché le emozioni stanno per tramutare in sentimenti, e le azioni sono del tutto condizionate da questi ultimi. Arriva quell’Energia che permette di dare la svolta tanto attesa alle situazioni, specie per chi aspetta da tempo di farsi avanti con crush o sul posto di lavoro con nuove idee. Cuore, ambizione, coraggio e voglia di riscatto, durante la settimana dal 20 al 26 l’Oroscopo prevede dei cambiamenti di rotta importanti. Nello specifico, arriva una ventata di intesa mentale specie per alcuni segni che sono al top delle loro forze. Transiti e Previsioni più importanti, segno per segno.

Chi mantiene alta la concentrazione può avere davvero tutto durante la settimana. Si è cambiati, e non poco. Non si tratta di aspetti estetici o fisici, ma di ciò che contraddistingue la parte più intima del proprio Sé. Quel che è bene sapere è che al momento non si ha bisogno di risposte, ma che si è nelle verità che da tempo si stanno cercando, perché si è in gioco al 100%, e non si può tornare indietro. C’è la scappatoia del “procrastinare”, ma chi la mette in atto sa già che andrà incontro al rimpianto.

Sole nel Segno dei Gemelli, arriva una ventata di Energia curiosa, intelligente ed inarrestabile! Inutile negare, è il segno vincente dello Zodiaco. Riflessivo e operativo, sa sempre attuare la strategia giusta per ottenere ciò che desidera. Potrebbe aspettare anni, ma alla fine, riuscire comunque nel suo intento. E’ una personalità controversa perché proprio per questo suo modo di fare, o lo si ama, o lo si odia, ma è senza ombra di dubbio un segno che sa conquistare la meta desiderata. La sua Energia è pronta a condizionare tutto l’Universo.

Trigono Plutone-Sole, Astro della Metamorfosi e Stella dell’Energia vitale, insieme fanno chiarezza su un aspetto: non si attende più, basta procrastinare, è arrivato il momento di mettersi in gioco. Questa rivelazione splende nel cielo dei segni, peccato che non tutti prenderanno allo stesso modo questa condizione. C’è chi si sente sollevato, ma anche coloro i quali non riescono a far i conti con gli altri e sé stessi.

Venere in Gemelli e in Congiunzione con Giove e Urano, l’intesa mentale è sempre più profonda: è praticamente impossibile riuscire a staccarsi gli occhi di dosso. Qualcosa di importante sta per accadere, e solo chi sa cogliere il treno che passa può ottenere ciò che desidera. Questo mette in crisi alcuni segni, per questo arrivano in soccorso due Transiti che dettano la conclusione delle proprie fatiche!

Oroscopo dal 20, la risposta è facile: la rivela il Transito più importante!

Luna in Sagittario, conferisce coraggio e ottimismo anche laddove tutto sembra perduto. Per alcuni animi è quello che ci vuole per via degli ultimi eventi della settimana. La sensazione è quella di essere “vivi” e con Giove in Gemelli, il Segno anima la settimana, non può che risolversi così: si accettano tutte le sfide, senza tirarsi mai indietro! Come se la cavano i segni? Ecco chi sono i fortunati, incredibile!

Oroscopo dal 20, la Triade vincente non perde un colpo!

Gemelli, Aquario e Bilancia, i segni d’aria possono davvero gridare al mondo intero che tutto ciò desiderano lo ottengono. Hanno l’Energia giusta, quella che serve per conquistare i propri sogni. Di recente, si è vissuto un periodo un po’ contorto, fatto di alti e bassi e di delusioni, ma si è ottenuto qualcosa in importante. Una dura lezione, più dura è quest’ultima, maggiore è l’insegnamento e la forza da concretizzare nel proprio presente. Si consiglia di condividere propositività soprattutto con le persone del cuore, potrebbe essere il momento giusto per solidificare alcuni rapporti.

Segue un Quintetto di amici in difficoltà, ma con le armi giuste!

Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Leone, sentono il peso di tante responsabilità addosso, ma c’è qualcosa che può salvarli. Hanno decisamente toccato il fondo, ma è proprio da questo che sono pronti a riemergere. I legami sono ciò che li rendono vivi, soprattutto sono quel che gli può dare sostegno psicologico e voglia di ricominciare tutto da zero. Magari alcuni rapporti non sono perduti, bisognerebbe piuttosto dargli un po’ d’amore, a volte anche quello perduto può ritrovare la strada di casa. Mantenere un atteggiamento perseverante, ma senza presunzione, con leggerezza.

Conclusione con il Quartetto di segni messi peggio… che sciagura!

Ariete, Sagittario, Toro e Pesci che disdetta, non ne va bene una durante la settimana! L’Oroscopo del 20 non promette miracoli, perché la situazione è insostenibile. Piccole sfighe e problematiche che si susseguono giorno dopo giorno, sembra impossibile poter andare avanti, ma c’è qualcosa che rende tutto più limpido. In fondo al tunnel c’è una luce, la propria che brilla, prima o poi anche quando si sorpassa il baratro, avviene quella soddisfazione tanto attesa. Coraggio senza mollare, i vincenti sono coloro che non hanno mai mollato.