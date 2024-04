Oroscopo di aprile, dal 1 al 7, c’è aria di news: prudenza e libertà, binomio tosto, ma deciso!

Oroscopo di aprile, i Transiti e le Previsioni del mese sono pronti a cambiare tutto: c’è più pacatezza, ma l’amore… sta dietro l’angolo!

La prudenza è d’obbligo quando le Stelle prevedono evoluzioni di un certo spessore, anche se alla fine sono alcuni “colpi di testa” a rivoluzionare ogni cosa. Allora, cosa fare? Andarci piano o rischiare? Lo spiega l’Oroscopo di aprile. I rapporti possono esser stravolti da un’ondata di passione inaspettata, ma solo chi ha le idee chiare può mettersi in gioco al 100%. Ragione e sentimento sono elementi da tenere in considerazione, e il respiro di libertà si fa sentire forte. Gli spiriti liberi vogliono restare tali… peccato che quando l’amore fa breccia nel loro cuore, le ossessioni divengono prigioni del cuore, ecco perché.

Se nel mese di marzo tutto è sembrato impetuoso e in continua evoluzione, con tanto di progressioni e digressioni nei rapporti più complessi, ad aprile la situazione è destinata a cambiare ancora in maniera del tutto inedita. E’ come se l’Energia dell’Universo attraversasse una fase di stallo, quella nella quale anche le Stelle si fermano ad osservare da una prospettiva inedita i contesti in atto. C’è necessità di prudenza, specie per un amico come l’Ariete che è l’impeto per eccellenza, e che con questo suo mood incontenibile animerà tutta la stagione.

Nei primi Transiti della settimana si assiste ad un momento di blocco, merito dell’Aspetto dei Pianeti più temuto: Mercurio Retrogrado. Pare che l’Astro del Pensiero si muova controcorrente nel cielo dello Zodiaco, ma in realtà è semplicemente più lento. Qual è l’effetto sul Ragionamento?

Fa in modo che ci si “fissi” su alcuni pensieri, oppure si ottiene la condizione opposta, cioè si cambia repentinamente punto di vista. In entrambi i casi “la riflessione” sembra estenuante e poco produttiva. Come affrontare questo momento così snervante?

Servirebbe registrare quante più informazioni possibili, sia che ci si blocchi su un pensiero, che nel caso in cui si cambi continuamente idea. Bisogna approfittare della lentezza, perché se ad un primo impatto la settimana sembra piatta, è con ben tre Transiti con protagonista il Pianeta dell’Amore, Venere, che le acque iniziano a muoversi un po’ troppo e si tirano le somme dei ragionamenti fatti. Alcuni di questi danno le risposte che si cercano.

Si continua ad essere “prudenti”, ma la fantasia torna ad animare i pensieri, specie quelli dell’Eros. La Congiunzione Venere-Nettuno (pianeta del Sogno) fa desiderare qualcosa di “indicibile” ad alcune personalità. Probabilmente c’è anche chi è così innamorato da aver paura anche soltanto di confessare a sé stesso quanto prova, ed anche chi non vede l’ora di rendere i sogni realtà.

Ed è proprio quando Venere passa per l’irruento Ariete che inizia a manifestarsi qualche problema. L’entusiasmo diventa caotico, e la prudenza di inizio settimana, inizia a scemare e a far entrare nel caos alcune personalità. Meno romanticismo, c’è più decisione, ma quanto di ciò che si fa è adatto al contesto?

Oroscopo di aprile, ecco come affrontare la settimana: solo consigli utili!

L’impeto sostituisce la prudenza, ma questo non vuol dire che i pensieri siano tornati in movimento. Come già detto, Mercurio resta retrogrado, quindi ci sono delle riflessioni improduttive con la perenne sensazioni di fretta… che frustrazione! Ma è l’ultimo Transito settimanale a suggerire la mossa giusta da attuare. Sestile Venere-Plutone (pianeta della Metamorfosi) sblocca in parte la situazione di stallo, anche se restano ancora i dubbi. Accogliere ciò che viene, rischiare e agire in funzione dell’autosviluppo. Ecco come reagiscono i segni a questa ondata di Energia.

Oroscopo di aprile, la triade fortunata rivoluziona la situazione!

Cancro, Toro e Aquario, è arrivato per loro il momento di dare il massimo, specie se di recente si è mostrato solo il peggio. Vivere un periodo nero ci sta, ma l’atteggiamento peggiore è quello di far perdurare questo malessere senza trovarvi una via d’uscita. Errore inconcludente, anche perché “fissarsi su ciò che è nero” non permette di vedere quanto di bello può riflettere il colore più oscuro sempre. Cosa significa? Che è nella “zona d’ombra” che bisogna cambiare attitudine per “schiarirsi” le idee. Consiglio migliore? Lasciarsi andare, prima o poi le cose si sistemeranno, lo dicono le Stelle.

Segue un quintetto di animi “turbolenti”, ma sanno il fatto loro!

Leone, Sagittario, Capricorno, Gemelli e Vergine, che caos hanno creato! Non sono personalità così complesse, ma di certo l’Energia dell’Universo li mette a dura prova in questa fase. Essere perfetti in un momento in cui bisogna ritrovare sé stessi, non è l’ambizione giusta. Guardarsi dentro anche soltanto confrontandosi con le persone amate, è quello che serve. Si consiglia di passare questo momento di crescita in compagnia di chi si ama, perché è sempre dall’amore che viene fuori l’inaspettato che tanto si è sognato.

Concludiamo con un quartetto in crisi: possono venirne fuori… ma che fatica!

Ariete, Scorpione, Bilancia e Pesci non ne fanno una giusta, portano con loro il Pessimismo Cosmico Leopardiano! Si perdono a filosofeggiare, a piangere sul latte versato, e peggio di peggio si lamentano a dismisura. E’ una fase molto particolare perché anche se non ci sono state sconfitte eclatanti si avverte un senso di insoddisfazione che li rende deboli. Al momento sarebbe meglio prendersi del tempo per starsene tra sé e sé, altrimenti il nervosismo rischia di rovinare i rapporti più belli.