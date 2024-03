Oroscopo dal 18 al 24 marzo rompe il silenzio: settimana di fervida immaginazione e non solo… ricomincia il ciclo Astrologico!

Oroscopo dal 18, è in arrivo una settimana fuori dagli schemi: una miriade di Transiti stravolgono l’esistenza dei segni dello Zodiaco!

Nessuno ci crede, ma chiunque vuole sapere se questa è la settimana giusta per scrivere a crush: l’Oroscopo dal 18 marzo è pieno di sorprese… per tutti! Ci sono molteplici Transiti, alcuni di questi destinati a cambiare completamente alcune “situazioni in stallo” e persino rapporti. Merito del Nuovo ciclo Astrologico! Cosa significa? C’è chi ottiene ciò che desidera da tempo, ma anche chi riesce a trovare l’indizio che mancava per prendere un’importante decisione. Previsioni e consigli dalle Stelle, ecco quali!

Settimana ricca di emozioni, specie perché entra in gioco un cambiamento astrale importantissimo. Lo Zodiaco si muove seguendo un proprio ciclo. Dal 20 marzo la situazione è destinata a mutare in maniera repentina, proprio come è irruento e intenso l’umore del primo segno dello Zodiaco, l’Ariete! Tenace, allegro, battagliero, impaziente e irascibile alle volte, è il primo segno dello Zodiaco che apre il ciclo, subito dopo l’amico Pesci.

Si dice che l’intensità dell’Ariete sia tale proprio per dare la spinta energetica necessaria alla ripresa del movimento astrale. Infatti, durante la settimana dal 18, secondo l’Oroscopo ci sono tanti transiti, tutti destinati a dare forza e immaginazione alle personalità dello Zodiaco. Raggiungere i propri sogni è possibile, ma non senza lottare!

Congiunzione Sole-Nettuno e Sole in Ariete, arriva l’exploit del carico energetico: vigore e immaginazione puntano in alto, senza paura del fallimento! Questa potenza è quello che ci vuole, specie per alcuni amici che ultimamente non si sono sentiti molto sicuri di loro stessi.

Seguono altre due Congiunzioni nel segno dei Pesci, quelle che vedono i seguenti pianeti Venere, Saturno, Plutone e Marte entrare in gioco. Rispettivamente Amore, Rivoluzione, Metamorfosi e Guerra, cosa significa? Che l’Energia dominante è quella della lotta, del coraggio, e del credere in sé stessi, fino all’autosviluppo! Molte situazioni sembrano impossibili, ma il fatto di superarle, sconvolge in positivo anche i più timorosi.

L’istinto non è solo una skills effimera, ma è la chiave per andare in profondità. Che si tratti di sé stessi o dei rapporti con il prossimo, è ciò che rende ognuno speciale, e ciò che lo rende tale è una ricchezza che va investita con propositività nel proprio cammino, specie adesso che ci sono tante sfide.

Ma l’Oroscopo dal 18 non è solo lotta, c’è una conclusione ancora più lieta!

Oroscopo dal 18, come agire? Seguire l’istinto, sempre!

Leggerezza, pace e piacere, quanti desiderano provare queste sensazioni, soprattutto se si è passato un periodo stressante? L’inizio dell’Anno Astrologico con l’amico Ariete conferisce l’Energia giusta, anche perché si combina con il Sestile Venere-Giove. Cosa succede? Arriva un momento in cui si è contenti e si gioisce con poco: c’è quel tepore che tanto piace e che più tra tutti fa percepire la bellezza della Primavera!

Oroscopo dal 18, Triade decisa e incrollabile, merito della resilienza!

Ariete, Pesci e Gemelli, arriva la loro ora! Questa Triade è particolarmente fortunata, non perché non vive sfide durante la settimana, ma perché sa bene che dopo le ultime affrontate, niente può placare la loro avanzata. Coraggiosi, Sensibili ed Intelligenti, le tre caratteristiche che contraddistinguono rispettivamente i tre segni in questione seguendo l’ordine, è come se si mixassero nei loro cieli. Consiglio migliore? Godersi il momento, dopo ogni battaglia il guerriero si riposa in un po’!

Segue un Quintetto meno pacifico, ma con le idee chiare!

Cancro, Capricorno, Aquario, Toro e Bilancia, c’è una buona dose di adrenalina che li strema, ma non c’è niente che non si possa sistemare. Diciamo che si tratta di segni forti, ma non sempre resilienti. C’è chi come il Cancro e l’Aquario che si fa prendere dal pessimismo, ma anche chi come Capricorno, Toro e Bilancia che non riesce a fare a meno di sprofondare nella tristezza più profonda davanti un fallimento. Nessun dolore è destinato a durare: occorre resistere un altro po’, e la fortuna abbraccia anche i più stressati!

Concludiamo con un Quartetto poco sereno, ma ci sono delle svolte positive in arrivo!

Sagittario, Scorpione, Vergine e Leone, non c’è un buon cielo per loro. In parte è anche colpa di alcune scelte poste in essere. Si dice che “chi è causa del suo male pianga sé stesso”, ma l’Oroscopo dal 18 consiglia altro. Sarebbe meglio guardarsi dentro, specie relazionandosi con la parte “più in ombra” di sé. Questo permette di scovare le falle che hanno distrutto alcuni percorsi. Se il disvelamento avviene presto, la strada per la risalita è possibile, basta solo… riprendere con il piede giusto!