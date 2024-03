Anche i gatti sanno fare la pasta, ma su di noi! Che significa?

Ma quanto ci piace veder fare la pasta? Ancora di più se a farla sono i nostri mici. Ma ci siamo mai chiesti che vuol dire questo gesto?

Si dice ed in effetti la scienza sembra confermare che i gatti siano la razza di animali domestici che discendano dai leoni; si dice infatti che molto probabilmente sono cugini con questi e forse, chissà, anche con le tigri. In effetti, se ci soffermiamo ad osservare bene e con attenzioni il musetto, il temperamento, l’aspetto dei nostri gatti, ci renderemmo conto che le similitudini con i parenti felini più grandi sono molto di più di quanto ci possiamo immaginare. E questo per molti versi sembra essere un fattore davvero affascinante.

Perché i leoni sono i re incontrastati della foresta e sanno intrigare chiunque li osservi, sebbene nei confronti degli esseri umani possano essere molto pericolosi. Ma la loro regalità ci cattura e i loro discendenti gatti non possono che adeguarsi. Ecco perché i mici sembrerebbero essere distaccati e indipendenti e magari anaffettivi rispetto ad altri animali, ma in realtà sanno dare e dimostrare il loro affetto in modi assolutamente inequivocabili, come ad esempio quando fanno la “pasta”: non quella che pensiamo noi, ma una pasta decisamente sorprendente.

Qual è il vero significato della “pasta” fatta dai nostri mici?

Quanto ci piace guardar fare la pasta in generale, ma ancora di più ci piace vederla fare ai nostri gatti, anche perché loro ne fanno una speciale e questa specialità sta nel fatto che la fanno su di noi. Ma che cosa sta a significare? Ovviamente dimentichiamo la sta che mangiamo. Ciò che ci fa pensare alla pasta è il gesto dei mici, ovvero il movimento delle zampette che spinge su di noi e ricorda quando si sbatte la pasta con il mattarello.

Questo gesto ci fa immensamente piacere, anche perché è assolutamente particolare di questi animali così speciali e unici. Consideriamo che il micio appena nato comincia a spingere con le zampe sulla pancia della gatta mamma per bere più latte e questo sta a significare che per lui è un gesto associato allo star bene e alla serenità.

Se il gatto si fida di noi e ci ama, vuole dimostrarcelo, per cui viene da noi e cerca la nostra pancia il più delle volte per pigiare le loro zampette una volta e ripetendo il movimento, ci segna come suoi, come se entrasse e si confondesse con noi. Infatti ci trasmette i suoi ormoni.