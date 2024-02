Oroscopo dal 19 al 25 febbraio, contraddizione e pessimismo: arrivano una valanga di problemi!

Oroscopo dal 19, il lunedì inizia bene, ma il resto della settimana razzola male. Si mette male soprattutto per alcuni segni… che guai!

L’Oroscopo dal 19 sembrerebbe non promettere bene per tutti i segni dello Zodiaco, e grosso spoiler… in parte è così! Nello specifico, si differenziano coloro i quali san cogliere i dettagli, e sono in grado di porre in essere delle strategie intuitive ragionate sul momento. Tempismo e celerità sono le parole della settimana, ma senza intuizione… non si può andar lontano!

Non ci sono solo brutte notizie, ma è arrivato il momento peggiore dal punto di vista astrologico: si tocca il fondo! Con questo non significa che le cose andranno male e basta, ma che la situazione è contraddistinta da complicazioni inaspettate e difficili da gestire.

Il Sole in Pesci è l’unico Transito destinato a regalare delle gioie. Fantasia, sogno, emozione e spiritualità sono dalla parte di tutti coloro che non possono fare a meno di vedere la vita come se fosse un film. Peccato che ad immaginare troppo, si finisce per vivere di aspettative presto deluse, specie per i prossimi movimenti astrali.

Infatti, per quanto la Congiunzione Marte-Venere nell’Aria dell’Aquario diano l’iniziale sensazione che tutto ciò che può essere pensato sia realizzabile, presto c’è uno scivolone. Dietro tanta speranza, subentra un nuvolone che fa perdere ogni bella intenzione. Tutta colpa di Mercurio in Pesci e della Luna Piena in Vergine: cosa significa?

A capeggiare le situazioni “impossibili” (ognuno ha creato le sue) ci sono tutta una serie di contraddizioni che si ingarbugliano e non sembrano far trovare una via d’uscita. Le condizioni vissute peggiorano, perché il temperamento della Vergine fa di tutto per dare una soluzione pratica ai problemi. Ma quando si ha a che fare con il cuore e le intuizioni… quanta logicità ci può essere?

Come se non bastasse, ci sono tutta una serie di segnali, molti di questi fraintesi e altri lasciati andare senza dar loro importanza. Se si commettono questi due errori, molti dei sogni sperati sono destinati a fallire…

Oroscopo dal 19, c’è aria di sfide: meno pare… più leggerezza!

Nel bel mezzo di amori non corrisposti, energie sprecate, stress perenne, e totale mancanza di connessioni valide, c’è però un modo per andare oltre tutto questo. Non è detto che a tutti andrà male a prescindere, ma sapersi muovere tra le nuvole è presagio di “scivoloni” se non si impara a camminare in maniera “leggera.” Appunto, proprio come le nuvole son “fumose”, le situazioni del momento vanno gestite con delicatezza. La Quadratura Venere-Giove mostra come il pessimismo, temperamento del momento, possa essere quella risorsa che insegna a non essere affrettati…

Oroscopo dal 19, la triade di vincenti, ma… non troppo!

Capricorno, Gemelli e Bilancia, un briciolo di comprensione è in atto, nonostante la crisi del momento. Questi amici hanno bene in mente cosa fare per rendere loro questi momenti di confusione “più lucidi”, ma non bisogna lasciarsi andare al nervosismo se la logica non raggiunge il fine di rendere chiari dei rapporti che fanno soffrire. Ascoltare il proprio cuore non basta, aprirsi al prossimo è la chiave per uscirne pacificamente.

Segue un quintetto originale, ma con poca iniziativa!

Ariete, Leone, Pesci, Scorpione e Aquario, hanno tanti progetti in mano, molti di questi rivoluzionari, ma sono… scarichi! La notizia è sconvolgente perché se l’arte e le passioni sono ciò che li anima di più, il pensiero che non riescano a mettere in atto quanto percepiscono, è un guaio. Senza emozione si sentono persi, specie se subentrano solo quelle negative. Stanchezza e tristezza prendono il sopravvento, organizzare dei momenti di relax.

Concludiamo con un quartetto di disillusi… hanno perso la bussola!

Sagittario, Cancro, Toro e Vergine, brutto scenario: sono rimasti delusi e… chi li riprende più! Anche i più ottimisti e concreti dello Zodiaco sono senza una strada da percorrere, e pensano di non poterne trovare altre migliori. E’ una fase dura, ma tutto questo dolore serve e servirà a vivere al massimo le cose belle in arrivo nel futuro. Se si perde la bussola non ci si deve buttare giù, ma trovare “un nuovo punto d’appiglio”.