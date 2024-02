Royal Family, Harry ritorna a Londra dopo la diagnosi di cancro: cosa sta succedendo

Dopo la diagnosi di cancro che ha scosso il mondo intero, Harry (nonostante tutto) ha deciso di ritornare a Londra visto il momento delicato.

Con queste parole, ieri Buckingham Palace ha deciso di rivelare al mondo intero il cancro di Re Carlo. “Sua Maestà ha iniziato oggi un programma di trattamenti regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Palazzo. “Durante questo periodo, Sua Maestà continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come al solito“.

Ma perché Carlo ha deciso di rendere pubblico il suo stato di salute in un momento così delicato per la corona inglese? Anche in questo caso, è stato sempre il Palazzo a fornire tutte le risposte. Il sovrano, infatti, viste anche le continue speculazioni post intervento di Kate Middleton e che hanno fatto infuriare non poco il principe William, ha deciso di stroncare sul nascere qualsiasi rumors poco gradito a corte.

“Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per prevenire speculazioni e nella speranza che possa aiutare una maggiore comprensione verso chi è malato di cancro“. In altre parole, la “mossa” di Carlo è stato un modo come un altro per preservare i Windsor in un momento così difficile.

Harry, il ritorno a Londra per stare vicino a Carlo

E ad accorgersi del periodo estremamente teso e turbolento è stato anche Harry che non poteva questa volta non tornare a Londra. Malgrado i rapporti glaciali con tutti i Windsor, infatti, il principe ha sempre mantenuto i contatti, seppur minimi, col padre e così sarebbero tutto pronto per accogliere lo Spare in Patria.

Come riportato dal ‘Mirror‘, infatti, Carlo avrebbe telefonato a Harry per spiegargli la situazione prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. E il duca avrebbe apprezzato così tanto la premura del padre, da organizzare nel più breve tempo possibile il suo rientro a Londra per stare vicino al padre.

Tuttavia, Harry sarà da solo nel Regno Unito. Meghan Markle, Archie e Lilibet, infatti, rimarranno in California, almeno per il momento. È ancora presto per fare delle stime, una cosa è certa però: questa triste circostanza potrebbe essere la “spinta” che Harry e Carlo aspettavano da tempo per potersi finalmente ricongiungere dopo anni di battibecchi a distanza e malumori che ora non contano più nulla.