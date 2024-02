Oroscopo dal 5 all’11 febbraio, c’è aria di sfide: si accettano nuove prospettive? Tutto è possibile!

Oroscopo dal 5 febbraio, c’è molta carne sul fuoco: transiti complessi, solo i più attenti sanno cogliere i segnali e… sapervi reagire!

Dopo un iniziale momento di stasi e tranquillità, il mese di febbraio avanza con delle difficoltà di un certo peso. Per molti è una settimana di caos nella quale si capisce poco. Mentre per altri significa riuscire ad avanzare mediante azioni che acquisiscono un valore così importante da rivoluzionare le carte in tavola in pochissimo tempo. Ambizioni, idee, e astio ad accettare il nuovo, cambia tutto per i 12 segni dello Zodiaco!

Libertà di pensiero che non sempre viene coniugata in azioni proficue. Questo accade perché la voglia di evolvere è tanta, ma non può dirsi lo stesso per chi non accetta questa nuova potenza di ragionamento e le idee che da qui vi scaturiscono. Mercurio abita in Aquario, e il Transito dice tutto: Pensiero e ribellione conducono a progetti inediti. Ciò è fonte di sorpresa, ma non tutti la prendono bene. Infatti, lo stesso segno incontra Plutone, Astro delle metamorfosi, facendo compiere riflessioni profonde destinate a cambiar tutto.

Da qui, segue il Trigono Venere-Urano: Amore e Rivoluzione, non c’è alcun limite all’azione! Entusiasmo e voglia di fare camminano, che nonostante il sostegno del Sestile Marte-Nettuno, Guerriglia e Sogno, queste ambizioni finiscono per non andare in porto perché si scontrano con il transito successivo.

Sole in Urano, ciò che sembrava esser destinato a muovere le azioni, i nuovi sogni, sembra non essere più tanto convincente. In una parola, la confusione placa e mette in difficoltà i segni dello Zodiaco, perché non credono più nelle nuove verità ragionate. Come far fronte a tutto questo?

Oroscopo dal 5, la risposta a tutti i perché… non si può fallire!

Entrano in gioco gli altri Transiti dell’Oroscopo che dal 5, rivoluziona tutto. Dopo la confusione, entra in soccorso la Luna Nuova in Aquario. Quindi, nonostante il blocco, c’è un’energia rigeneratrice da cogliere, quella che permette di ragionare sui problemi in maniera originale e di andare oltre ogni problematica. Così, la Quadratura Mercurio-Giove, Pensiero ed Energia, da la spinta che ci vuole: veder le cose da un punto di vista differente, essere veri… e vitali! Con queste carte, non si sbaglia.

Oroscopo dal 5, la triade dei fortunati non la batte nessuno!

Ariete, Pesci e Capricorno, niente li può fermare. E’ un periodo complesso, ma anche se sembra assurdo, questi amici riescono a dare il massimo proprio nelle situazioni peggiori. Lo stress raggiunge livelli elevati, ma con la determinazione, l’affetto e l’organizzazione, anche la settimana peggiore può essere affrontata e superata con grande coraggio. Attenzione ai falsi amici, meglio un sorriso in meno che cadere nella trappola di chi vuole vedere fallire gli altri e nel frattempo finge sincerità.

Complicazioni per un quintetto disattento, ma che sa quel che vuole!

Bilancia, Sagittario, Cancro, Leone e Toro, c’è un bel mix di personalità in gioco, ma tutte con lo stesso guaio: disattenzione, porta a confusione e di conseguenza… a guai! Diciamo che la situazione corrente è frutto proprio delle troppe cose da fare. Di certo, non si può essere infallibili, ma se c’è qualcosa da non perdere di vista, è proprio la voglia di fare, il coraggio, ma soprattutto la coerenza rispetto quanto si desidera. Basta far ciò che si aspettano gli altri per “mantenere il consenso”, meglio essere odiati che sottomettersi a questi giochetti!

Concludiamo con un quartetto di sfigati, ma il loro cuore… è l’arma più forte!

Gemelli, Vergine, Scorpione e Aquario, non ne fanno una giusta per ora. La sensazione è quella di sentirsi “costantemente scarichi”, questo perché manca la fonte di nutrimento essenziale per la macchina umana… un po’ d’amore! Affetto, emozioni e condivisione sono stati messi da parte di recente. Soltanto ritrovando sé stessi, si riesce ad accogliere la bellezza che c’e intorno, e se non si agisce, si rischia di non vedere quanto di speciale si aggira tra la folla.