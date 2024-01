Yacht Club de Monaco, il 2024 tra eventi sportivi e non solo

By

Dopo il 70esimo anniversario della fondazione, continuano i festeggiamenti per lo Yacht Club de Monaco con un 2024 ricco di eventi.

Sono tantissimi i progetti e gli eventi anche per questo 2024 per lo Yacht Club de Monaco, che proprio lo scorso anno ha festeggiato l’importante traguardo raggiunto dei settant’anni dalla fondazione; tutto è iniziato col Principe Ranieri III, nel 1953, ma la storia va avanti ancora oggi per l’orgoglio dell’attuale presidente (il il Principe Alberto II di Monaco) e di tutti i membri

I festeggiamenti, però, non si sono conclusi perché proprio di recente sono iniziate le celebrazioni del 10° anniversario dalla fondazione della nuova Clubhouse, progettata da Lord Foster; da qui ai prossimi mesi, poi, gli eventi che vedranno coinvolto lo Ycm saranno davvero tantissimi, tutti all’insegna dello sport e della sostenibilità.

Oltre ad evolversi nel settore nautico, infatti, lo Yacht Club de Monaco punta ad essere all’avanguardia anche nello sviluppo di tecnologia che salvaguardi l’ambiente; un nuovo anno pronto a portare tantissime soddisfazioni in entrambi i contesti, ecco tutti gli appuntamenti.

Yacht Club de Monaco, il calendario dei prossimi appuntamenti tra sport ed eventi

Come riportato da lapresse.it, il calendario degli eventi è veramente fittissimo per lo Yacht Club de Monaco: si parte dal 10 al 14 gennaio col Monaco Optimist Team Race, un evento che vede coinvolti i migliori team di Optimist provenienti da 17 paesi diversi. A febbraio, invece, si terrà il 16esimo Business Symposium, una cena-dibattito dedicato allo stato attuale del mercato e dell’industria della nautica, sotto diversi punti di vsta.

Un’altra manifestazione, questa volta focalizzata sulla protezione degli oceani e organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco insieme all’Istituto Oceanografico e al Centro Scientifico, sarà il Monaco Ocean Week, dal 18 al 22 marzo. Lo Yacht Club de Monaco sarà presente occupandosi della parte dedicata alla nautica.

Sfida di abilità culinarie invece con la Superyacht Chef Competition, prevista per il 4 aprile in collaborazione con Bluewater: i concorrenti si sfidernano sulla banchina in postazioni di lavoro ispirate a piccole cucine di alcuni yacht, utilizzando ingredienti misteriosi. La prossima estate, dal primo al 6 luglio, sarà invece il turno della Monaco Energy Boat Challenge un incontro dedicato a fonti e tecnologie energetiche alternative. Un 2024 senza dubbio ricco di eventi e gare con lo Yacht Club de Monaco protagonista.